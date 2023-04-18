На сколько могут подорожать авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году?
Авиабилеты на полёты внутри России могут подорожать, а количество рейсов — уменьшиться
18 апреля 2023, 19:27, Анастасия Бичакова
Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать в 2023 году, заявил министр транспорта Игорь Чалик во время выступления с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.
На сколько и почему может увеличиться стоимость авиабилетов на полёты внутри страны – читайте на amic.ru.
На сколько могут подорожать авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023-м?
Почему авиабилеты на рейсы внутри России могут подорожать?
Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать из-за сокращения объёмов субсидирования, сказал Игорь Чалик.
"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом", – уточнил министр транспорта.
Замглавы Росавиации Владимир Потешкин, в свою очередь, констатировал, что снижение объёма госсубсидий уже привело к сокращению числа рейсов, указывает "Интерфакс".
"Хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов, из них 4 947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы", – подчеркнул он.
Что за субсидии выделяли авиакомпаниям в прошлом году?
Может ли уменьшиться количество рейсов внутри России?
Да. Количество внутрироссийских рейсов может уменьшиться из-за подорожания билетов, считает Игорь Чалик.
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