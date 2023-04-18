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На сколько могут подорожать авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году?

Авиабилеты на полёты внутри России могут подорожать, а количество рейсов — уменьшиться

18 апреля 2023, 19:27, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать в 2023 году, заявил министр транспорта Игорь Чалик во время выступления с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.

На сколько и почему может увеличиться стоимость авиабилетов на полёты внутри страны – читайте на amic.ru.

1

На сколько могут подорожать авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023-м?

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом.
2

Почему авиабилеты на рейсы внутри России могут подорожать?

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать из-за сокращения объёмов субсидирования, сказал Игорь Чалик.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом", – уточнил министр транспорта.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин, в свою очередь, констатировал, что снижение объёма госсубсидий уже привело к сокращению числа рейсов, указывает "Интерфакс".

"Хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов, из них 4 947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы", – подчеркнул он.

3

Что за субсидии выделяли авиакомпаниям в прошлом году?

В прошлом году авиакомпаниям выделили субсидии для возмещения операционных расходов на полёты внутри России в условиях санкций. Их общий размер составил 100 млрд рублей.
4

Может ли уменьшиться количество рейсов внутри России?

Да. Количество внутрироссийских рейсов может уменьшиться из-за подорожания билетов, считает Игорь Чалик.

5

А сколько всего пассажиров планируют перевести на внутренних авиарейсах?

В этом году на внутренних авиарейсах планируют перевезти 81,9 млн пассажиров.
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