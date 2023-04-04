В конце апреля из Барнаула запустят ещё один авиарейс до Москвы
Полёты будут осуществляться ежедневно
04 апреля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прямые авиарейсы из Барнаула до московского Шереметьево запустят с 28 апреля, сообщили в телеграм-канале барнаульского аэропорта.
Полёты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот" ежедневно на судах Airbus A320. Время в пути составит четыре с половиной часа. Расписание:
- вылет из Москвы в 00:30, прилёт в Барнаул в 08:45;
- вылет из Барнаула в 09:55, прилёт в Москву в 10:25.
Ранее стало известно, что S7 запустит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска.
09:05:45 04-04-2023
Ценник высокий(
09:08:51 04-04-2023
Что-то там обозрели.В наличии к них только самые дорогие билеты...
09:55:01 04-04-2023
"Что-то там обозрели.В наличии к них только самые дорогие билеты..." - так предупреждвли же некоторое время назад, что на майские праздники цены на авиперелеты будут раз в пять выше. Уже ничему не удивляюсь....
10:34:13 04-04-2023
Аэрофлот всегда был самым дорогим.
10:50:16 04-04-2023
Аэрофлот всегда был самым дорогим.///21 год с января по май билеты Новосиб-Питер-Новосиб 3500Р!!! Скрины и билеты есть, подтвердить смогу. Ни один лоукостер не сможет таким похвастаться
11:00:01 04-04-2023
Брали билет до Москвы на 14 апреля, из Новосиба туда и обратно 7000, из Барнаула 14000, ровно в два раза, в Барнауле взлетная полоса золотом выложена?
11:51:21 04-04-2023
Аэрофлот сейчас самая дорогая компания, качество цена упало в разы, S7 стал дешевле.
12:44:49 04-04-2023
"Победа" рулит! Летаю - не жалуюсь. Удобен прилет в Шереметьево. 15 минут на такси - и на месте.
12:52:52 04-04-2023
Гость, причем тут Новосиб, кому нужны твои билеты, причем в Питер ? Из Барнаула Аэрофлот всегда был самым дорогим, цена была просто конь.