В конце апреля из Барнаула запустят ещё один авиарейс до Москвы

Полёты будут осуществляться ежедневно

04 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прямые авиарейсы из Барнаула до московского Шереметьево запустят с 28 апреля, сообщили в телеграм-канале барнаульского аэропорта.

Полёты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот" ежедневно на судах Airbus A320. Время в пути составит четыре с половиной часа. Расписание:

вылет из Москвы в 00:30, прилёт в Барнаул в 08:45;

вылет из Барнаула в 09:55, прилёт в Москву в 10:25.

Ранее стало известно, что S7 запустит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска.