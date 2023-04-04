НОВОСТИТранспорт

В конце апреля из Барнаула запустят ещё один авиарейс до Москвы

Полёты будут осуществляться ежедневно

04 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прямые авиарейсы из Барнаула до московского Шереметьево запустят с 28 апреля, сообщили в телеграм-канале барнаульского аэропорта.

Полёты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот" ежедневно на судах Airbus A320. Время в пути составит четыре с половиной часа. Расписание:

  • вылет из Москвы в 00:30, прилёт в Барнаул в 08:45;
  • вылет из Барнаула в 09:55, прилёт в Москву в 10:25.

Ранее стало известно, что S7 запустит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска.

Комментарии 9

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Гость

09:05:45 04-04-2023

Ценник высокий(

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Гость

09:08:51 04-04-2023

Что-то там обозрели.В наличии к них только самые дорогие билеты...

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Гость

09:55:01 04-04-2023

"Что-то там обозрели.В наличии к них только самые дорогие билеты..." - так предупреждвли же некоторое время назад, что на майские праздники цены на авиперелеты будут раз в пять выше. Уже ничему не удивляюсь....

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Гость

10:34:13 04-04-2023

Аэрофлот всегда был самым дорогим.

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Гость

10:50:16 04-04-2023

Аэрофлот всегда был самым дорогим.///21 год с января по май билеты Новосиб-Питер-Новосиб 3500Р!!! Скрины и билеты есть, подтвердить смогу. Ни один лоукостер не сможет таким похвастаться

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Гость

11:00:01 04-04-2023

Брали билет до Москвы на 14 апреля, из Новосиба туда и обратно 7000, из Барнаула 14000, ровно в два раза, в Барнауле взлетная полоса золотом выложена?

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Гость

11:51:21 04-04-2023

Аэрофлот сейчас самая дорогая компания, качество цена упало в разы, S7 стал дешевле.

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Гость

12:44:49 04-04-2023

"Победа" рулит! Летаю - не жалуюсь. Удобен прилет в Шереметьево. 15 минут на такси - и на месте.

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Гость

12:52:52 04-04-2023

Гость, причем тут Новосиб, кому нужны твои билеты, причем в Питер ? Из Барнаула Аэрофлот всегда был самым дорогим, цена была просто конь.

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