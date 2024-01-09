Правда ли, что в России хотят поднять пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей?
Выплату предлагают увеличить, чтобы выбраться из демографической ямы
09 января 2024, 17:45, ИА Амител
Размер единовременной выплаты за рождение ребенка в РФ предлагают существенно увеличить. С такой инициативой в Год семьи выступила ЛДПР: партия уже подготовила соответствующий законопроект и внесла его на рассмотрение Госдумы. На сколько предлагают поднять эту выплату и когда это может произойти, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
На сколько хотят увеличить размер выплаты за рождение ребенка?
Либерал-демократы предлагают увеличить единовременную выплату за рождение ребенка почти на 32%, подняв ее до 30 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что в сложных экономических условиях, а также при снижении рождаемости, эта мера необходима для поддержки семей с детьми.
"Данное пособие помогает семьям компенсировать часть расходов, связанных с подготовкой необходимых условий для обеспечения ребенка на самых ранних этапах его жизни", – говорится в документе.
Напомним, пособие выплачивают одному из родителей. Если родилась двойня, тройня (или еще больше детей), выплата предусмотрена на каждого ребенка. На данный момент его размер составляет 20 472 рубля 77 копеек. С 1 февраля выплату проиндексируют и она вырастет до 22 909 рублей.
Если закон примут, когда изменится размер этого единовременного пособия?
Если бы законопроект поддержали, в силу он вступил бы с 1 июля 2024 года. Но когда материал уже был опубликован, стало известно, что правительство дало на него отрицательный отзыв, сообщает "Парламентская газета". В документе указано, что пособия на детей индексируют ежегодно.
Кроме того, это потребовало бы дополнительных расходов из федеральной казны, однако "источники их финансирования, в нарушение Бюджетного кодекса, в законопроекте не приводятся". Также в отзыве правительства указано, что разработчики не провели оценку, как повышение единовременной выплаты может сказаться на росте рождаемости.
19:05:37 09-01-2024
Хватить мотивировать алкашню и тунеядцев плодить нищету! Уберите вы к черт...ой ма*тери эти выплаты. Что ни день, то новость, как дети гибнут от действий таких особей! Поощряйте достойных родителей с работой, жильем, образованием! Повышайте качество населения, а не количество!!!
19:18:58 09-01-2024
Ну, ответ тут очевиден, даже не читая статью.
09:34:17 10-01-2024
Выплаты нужно делать только адресно- приличным работающим людям, либо открывать счета на имя детей и размещать деньги на них до совершеннолетия, на выбор родителей. По-другому, никак, увы, или мы каждый день будем читать страшные новости.