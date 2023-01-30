Размер каких детских выплат увеличат с 1 февраля 2023 года?

Всего повысят размер более 40 мер поддержки

30 января 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

1 февраля в России проведут очередную индексацию пособий. Например, на 11,9% увеличатся некоторые пенсии и материнский капитал. Кроме того, повысят размер более 40 различных выплат и мер поддержки, сообщили в Минфине. Большая часть из них – детские льготы.

О том, какие детские выплаты увеличатся с 1 февраля и каким будет их размер, – в материале amic.ru.

1 Единовременное пособие при рождении ребёнка Что за выплата? Эту выплату может получить мать или отец ребёнка: её назначают одному родителю. Безработным для этого нужно обратиться в органы соцзащиты, а работающим пособие назначат автоматически. Сколько будут платить? До 1 февраля размер выплаты составлял 20 472 рубля. После индексации он составит 22 909 рублей.

2 Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет Что за выплата? Эту выплату могут назначить любому взрослому, который ухаживает за ребёнком. Обычно на пособие претендует мать, но могут также отец, бабушка или дедушка. Размер выплаты зависит от заработка. Но минимальное пособие назначают независимо от трудоустройства. Деньги выплачивают ежемесячно, вплоть до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Сколько будут платить? Минимальный размер выплаты составит 8591 рубль вместо прежних 7677 рублей.

3 Выплата беременной жене призывника Что за выплата? Это единовременная выплата, которую может получить супруга военнослужащего по призыву, если срок беременности превышает 180 дней. Регистрация брака при этом обязательна. Сколько будут платить? До 1 февраля 2023 года размер выплаты составлял 32 420 рублей. Теперь сумма увеличится до 36 278 рублей.

4 Ежемесячное пособие на ребёнка призывника Что за выплата? Кроме того, мать может рассчитывать и на ежемесячное пособие, если ребёнку не больше трёх лет, а отец служит по призыву. Для этой льготы регистрация брака уже не обязательна. Деньги будут платить до окончания срока службы или до достижения ребёнком трёх лет. Сколько будут платить? С 1 февраля размер ежемесячного пособия составит 15 548 рублей.