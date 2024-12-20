На сколько подорожает техосмотр в 2025 году и кто обязан его сейчас проходить?

Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона

20 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com/Darwin Vegher

Стоимость техосмотра легковушек в России подорожает с 1 января 2025 года. Но по стране повышение будет неравномерным: каждый регион должен был самостоятельно утвердить новые тарифы до 20 декабря. С чем это связано, сколько в итоге придется платить и в каких случаях оформление диагностической карты обязательно – рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько подорожает стоимость техосмотра легковушек?

В зависимости от региона стоимость ТО легковых авто подорожает на 7,3-7,5%. Дороже всего придется платить жителям Краснодарского края, Амурской области – более 1,5 тыс. руб., сообщает "Коммерсант". Самый низкий тариф установили власти ЛНР, Ивановской и Кемеровской областей – менее тысячи рублей.

А почему в регионах цены на техосмотр будут отличаться?

Региональные власти обязаны запрашивать у операторов технического осмотра информацию о расходах, включая фонд оплаты труда, затраты на оборудование, электричество. На основе этих данных они должны рассчитывать "экономически обоснованный" тариф до 20 декабря каждого года. Если информацию предоставляют менее половины компаний в отрасли, то стоимость техосмотра увеличивается в соответствии с индексом потребительских цен. В 2024 году такая ситуация наблюдается, в частности, в Алтайском крае, Тамбовской и Саратовской областях, а также Красноярском крае, пишет издание.

Напомним, в 2024 году техосмотр легкового автомобиля вместимостью не более восьми пассажиров в Алтайском крае составляет 1022 руб., для транспортных средств массой не более пяти тонн – 1749 руб., для тех, что тяжелее, – 2113 рублей.

В каких случаях обязательно проходить техосмотр?

Несмотря на то, что для большинства транспортных средств прохождение техосмотра сейчас является добровольным, есть случаи, когда эта процедура обязательна. Например, если вы приобретете легковой автомобиль старше четырех лет, поставить его на учет без действующей диагностической карты не получится. И это касается не только покупки, но и дарения.

Процедура также обязательна, если вносились изменения в конструкцию автомобиля или были заменены важные компоненты, такие как двигатель или кузов. Для поездки за границу также потребуется действующая диагностическая карта.

Техосмотр все-таки понадобится, если визуально у автомобиля обнаружены признаки технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.