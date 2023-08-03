Площадки по продаже автомобилей уже заявляют об ажиотажном спросе

03 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России 1 августа повысили утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее постановление подписало российское правительство. В зависимости от типа и категории машины, сбор стал больше в два, три, пять и даже почти девять раз.

Автоэксперты допускают, что повышение может сказаться на ценах на автомобили. Причем под угрозой не только новые, но и подержанные машины. О том, на сколько увеличился утилизационный сбор и подорожает ли из-за этого автотранспорт, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличился утилизационный сбор в России с 1 августа 2023 года? Единого тарифа нет. Дело в том, что на размер утилизационного сбора влияют не только тип автомобиля, но также объем двигателя и возраст машины. 1,7-3,7 раза. Ставка на коммерческий легковой транспорт выросла в 2,5-3,4 раза. Размер утильсбора на грузовики повысили примерно в 1,7 раза, а на автобусы – в 2-5 раз. Больше всего увеличился сбор на электробусы: по данным В среднем сбор на легковые автомобили увеличился в. Ставка на коммерческий легковой транспорт выросла в. Размер утильсбора на грузовики повысили примерно в, а на автобусы – в. Больше всего увеличился сбор на электробусы: по данным "Известий" , почти в девять раз.

2 Что такое утилизационный сбор? Утильсбор – одноразовая плата, которую берут с импортеров, производителей или покупателей автомобилей. Предполагается, что эти деньги пойдут на утилизацию транспортного средства после того, как оно отслужит свой срок. Утилизационный сбор могут взимать как отдельно, так и включать в стоимость машины.

3 Каким стал размер утилизационного сбора после повышения 1 августа? Опять же все зависит от типа и возраста машины, а также от объема двигателя. Впрочем, есть и другие факторы. Например, если физлицо ввозит автомобиль для личного пользования, он может заплатить по льготной ставке. Сейчас она составляет 3 тысячи рублей и действует для автомобилей с двигателем до трех литров. С 1 августа по льготному тарифу можно ввезти только один автомобиль в год. При этом важно, чтобы в течение года машина не была перепродана. Если это произойдет, собственника обяжут выплатить разницу между льготной и повышенной суммой утильсбора. Утильсбор в премиальном сегменте авто может и вовсе достичь полумиллиона рублей, пишут "Известия"

4 Зачем власти повысили утилизационный сбор? Об этом в июле 2023 года рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что повышение утильсбора сократит количество случаев, когда машины целенаправленно ввозят на территорию РФ для перепродажи. Другими словами, "серых" сделок должно стать меньше. Кроме того, решение правительства поддержит развитие отечественных автопроизводителей, подчеркнул министр. Кстати, некоторые эксперты тоже видят плюсы в повышении ставок. Как сообщил "Известиям" директор Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов, сомнительных сделок действительно станет меньше. "Сейчас "предприниматели" массово используют незаконную схему ввоза через страны ЕАЭС с кратным занижением таможенной стоимости. А покупатели зачастую интересуются только более низкой ценой, не осознавая всех рисков, например, отсутствия заводской гарантии", – цитирует издание Жигалова.

5 Подорожают ли автомобили из-за повышения утилизационного сбора? Цены на отечественные автомобили повыситься не должны, сообщили "Известиям" в Минпромторге. Там добавили, что российские производители пользуются мерами господдержки и в состоянии поддерживать цены. "Индексация утилизационного сбора не скажется на стоимости отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики", – цитирует издание ответ министерства. 10%. Впрочем, и на счет отечественных авто есть сомнения, отметил Вячеслав Жигалов. Глава РОАД объяснил, что субсидий может не хватить, чтобы покрыть повышение утильсбора. По его словам, в среднем автомобили в России подорожают на "Мы думаем, что рост будет в пределах 10%, причем на отечественную продукцию тоже. Массовый сегмент – это двигатели на 1-2 л, и как раз в этом сегменте находятся отечественные и подавляющее большинство китайских производителей", – цитируют "Известия" Жигалова. Другие эксперты отметили еще один фактор. Поскольку иномарки в любом случае подорожают, спрос россиян на отечественные авто вырастет. А это в любом случае повлечет за собой рост цен. 20%. Кстати, 10% – это еще оптимистичный прогноз. РБК пишет, что стоимость отдельных иностранных моделей и вовсе увеличится на