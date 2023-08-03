На сколько повысили утилизационный сбор и как это скажется на стоимости машин?
Площадки по продаже автомобилей уже заявляют об ажиотажном спросе
03 августа 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В России 1 августа повысили утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее постановление подписало российское правительство. В зависимости от типа и категории машины, сбор стал больше в два, три, пять и даже почти девять раз.
Автоэксперты допускают, что повышение может сказаться на ценах на автомобили. Причем под угрозой не только новые, но и подержанные машины. О том, на сколько увеличился утилизационный сбор и подорожает ли из-за этого автотранспорт, – в материале amic.ru.
1
На сколько увеличился утилизационный сбор в России с 1 августа 2023 года?
Единого тарифа нет. Дело в том, что на размер утилизационного сбора влияют не только тип автомобиля, но также объем двигателя и возраст машины.
В среднем сбор на легковые автомобили увеличился в 1,7-3,7 раза. Ставка на коммерческий легковой транспорт выросла в 2,5-3,4 раза. Размер утильсбора на грузовики повысили примерно в 1,7 раза, а на автобусы – в 2-5 раз. Больше всего увеличился сбор на электробусы: по данным "Известий", почти в девять раз.
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Что такое утилизационный сбор?
Утильсбор – одноразовая плата, которую берут с импортеров, производителей или покупателей автомобилей. Предполагается, что эти деньги пойдут на утилизацию транспортного средства после того, как оно отслужит свой срок. Утилизационный сбор могут взимать как отдельно, так и включать в стоимость машины.
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Каким стал размер утилизационного сбора после повышения 1 августа?
Опять же все зависит от типа и возраста машины, а также от объема двигателя. Впрочем, есть и другие факторы. Например, если физлицо ввозит автомобиль для личного пользования, он может заплатить по льготной ставке. Сейчас она составляет 3 тысячи рублей и действует для автомобилей с двигателем до трех литров.
С 1 августа по льготному тарифу можно ввезти только один автомобиль в год. При этом важно, чтобы в течение года машина не была перепродана. Если это произойдет, собственника обяжут выплатить разницу между льготной и повышенной суммой утильсбора.
Утильсбор в премиальном сегменте авто может и вовсе достичь полумиллиона рублей, пишут "Известия".
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Зачем власти повысили утилизационный сбор?
Об этом в июле 2023 года рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что повышение утильсбора сократит количество случаев, когда машины целенаправленно ввозят на территорию РФ для перепродажи. Другими словами, "серых" сделок должно стать меньше. Кроме того, решение правительства поддержит развитие отечественных автопроизводителей, подчеркнул министр.
Кстати, некоторые эксперты тоже видят плюсы в повышении ставок. Как сообщил "Известиям" директор Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов, сомнительных сделок действительно станет меньше.
"Сейчас "предприниматели" массово используют незаконную схему ввоза через страны ЕАЭС с кратным занижением таможенной стоимости. А покупатели зачастую интересуются только более низкой ценой, не осознавая всех рисков, например, отсутствия заводской гарантии", – цитирует издание Жигалова.
5
Подорожают ли автомобили из-за повышения утилизационного сбора?
Цены на отечественные автомобили повыситься не должны, сообщили "Известиям" в Минпромторге. Там добавили, что российские производители пользуются мерами господдержки и в состоянии поддерживать цены.
"Индексация утилизационного сбора не скажется на стоимости отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики", – цитирует издание ответ министерства.Впрочем, и на счет отечественных авто есть сомнения, отметил Вячеслав Жигалов. Глава РОАД объяснил, что субсидий может не хватить, чтобы покрыть повышение утильсбора. По его словам, в среднем автомобили в России подорожают на 10%.
"Мы думаем, что рост будет в пределах 10%, причем на отечественную продукцию тоже. Массовый сегмент – это двигатели на 1-2 л, и как раз в этом сегменте находятся отечественные и подавляющее большинство китайских производителей", – цитируют "Известия" Жигалова. Другие эксперты отметили еще один фактор. Поскольку иномарки в любом случае подорожают, спрос россиян на отечественные авто вырастет. А это в любом случае повлечет за собой рост цен.
Кстати, 10% – это еще оптимистичный прогноз. РБК пишет, что стоимость отдельных иностранных моделей и вовсе увеличится на 20%.
6
Что будет с ценами на подержанные машины?
Судя по всему, они тоже подорожают. Как пояснили "Известиям" в "Авито Авто", из-за повышения утильсбора на вторичном рынке возник ажиотажный спрос. За последние полгода он увеличился на 34%, сообщили в пресс-службе сервиса.
И это при том, что за последний год подержанные машины уже значительно подорожали. По данным "Авито Авто", только в апреле и июне 2023-го такие автомобили подорожали в среднем на 8,9%.
08:07:11 03-08-2023
Как следует из целей к утилизации этот сбор не имеет ни какого отношения.
08:16:22 03-08-2023
Проклятые американцы заставляют наших чиновников вводить санкции против народа.
09:34:39 03-08-2023
Да цену то пусть рисуют какую угодно, у народа все равно денег больше не станет, будут стоят непроданными эти ведра, гнить. Цены то на машины просто космические стали. "Друзья"-китайцы пользуясь ситуацией подняли цены в долларах на свои машины почти в 2 раза, а что, россиянам же деваться некуда, все равно типо будут брать это г.... втридорога. И рост курса доллара еще тоже сыграл, все к одному - нереально конской, неподъёмной для большинства населения цене на машины.
10:53:59 03-08-2023
"Цены на отечественные автомобили повыситься не должны, сообщили "Известиям" в Минпромторге". А в соседней новости: "АвтоВАЗ повысит стоимость всех автомобилей"