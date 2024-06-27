Формула, по которой будут проводить индексацию, уже известна

27 июня 2024, 10:41, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

Закон о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров приняли сразу во втором и третьем чтениях. Депутаты Госдумы единогласно поддержали инициативу, с которой в начале июня выступил Владимир Путин. Впрочем, у пенсионеров оставалось немало вопросов: людей интересовало, "вернут" ли им все индексации, пропущенные за время работы. Теперь формула расчета стала ясна.

О том, на сколько увеличатся пенсии работающих пенсионеров с 2025 года и будут ли учтены все положенные индексации, – в материале amic.ru.

1 Как будут индексировать пенсии работающим пенсионерам? Почти так же, как и неработающим. По правилам, прописанным в новом законопроекте, пенсии работающих пенсионеров будут индексировать дважды в год. 1 февраля будут проводить повышение по уровню инфляции. А 1 апреля будет еще одно небольшое повышение – с учетом стоимости пенсионного балла.

2 На сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года? Естественно, суммы будут отличаться в разных случаях. Но в среднем размер пенсии работающего пенсионера в России вырастет на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

3 Вернут ли работающим пенсионерам все пропущенные индексации? Нет. Сразу проводить все пропущенные за время трудового стажа индексации не будут. Но эти индексации возьмут за основу при расчете повышения. То есть за базу, от которой будут считать процент повышения, Соцфонд возьмет не фактическую пенсию работающего пенсионера, а ту, которая у него могла бы быть с учетом всех индексаций. Объясним на примере: Например, пенсия трудящегося пенсионера составляет 15 тысяч рублей. За то время, что он работает, он пропустил индексации на общую сумму 4 тысячи рублей. Значит база, от которой будут рассчитывать прибавку, составит не 15, а 19 тысяч рублей. Так что если уровень индексации (он еще не определен) составит 7%, то размер пенсии вырастет не на 1050 рублей, а на 1330 рублей.

4 Почему отказались от повышения с учетом всех пропущенных индексаций? Такие предложения в Госдуме звучали. Но эту инициативу в итоге не поддержали. Как пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков, на такое решение потребовалось бы гораздо больше денег, которые пока не предусмотрены. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам в первые три года потребует 533,5 млрд рублей.

5 Как пенсионеру получить все пропущенные за время работы индексации? Вариант только один – официально закончить свою трудовую деятельность. В этом случае пенсионеру уже в следующем месяце проведут все индексации, которые ему положены с 2016 года.