И будут ли учтены все пропущенные с 2016 года индексации?

20 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Россиянам, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, вернут индексацию пенсий. Эту важную и долгожданную новость в начале июня сообщил президент страны Владимир Путин. А министры и депутаты уже заверили, что примут соответствующий закон в ближайшее время.

Рассказываем, когда вновь начнется индексация пенсий работающим пенсионерам и сколько составит прибавка в рублях.

1 А это уже точно, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет? Да. В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме с предложением вернуть индексации выступил Владимир Путин. "Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо", – сказал глава государства. Правительство отреагировало очень быстро. Глава Минтруда Антон Котяков заверил, что соответствующий законопроект подготовят оперативно. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на проведение индексации потребуется не меньше 100 млрд рублей в год. Депутатам Госдумы порекомендовали рассмотреть законопроект уже в весеннюю сессию (она продлится до 5 августа), и они выразили полную готовность это сделать. В общем, сомнений, что закон очень скоро разработают и примут, немного.

2 Когда начнется индексация пенсий работающим пенсионерам? Пусть законопроекта еще и нет, но в правительстве уже обозначили сроки. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года.

3 Что нужно будет сделать работающему пенсионеру, чтобы ему проиндексировали пенсию? Ничего. Как пояснил Мишустин, процесс индексации пенсий работающим пенсионерам должен проходить просто, быстро и "без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны".

4 На сколько в рублях проиндексируют пенсии работающим пенсионерам? А вот это пока неизвестно. Чтобы это понять, нужно дождаться законопроекта, который потом предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. Пока эксперты сходятся во мнении, что после возобновления индексации работающим пенсионерам будут ежегодно повышать выплаты на уровень инфляции. В общем, пенсия у них будет увеличиваться так же, как и у всех неработающих пенсионеров.

5 Стоп, разве работающим пенсионерам не вернут все положенные индексации с 2016 года? Этот вопрос пока тоже до конца никто не пояснил. Часть экспертов считает, что "компенсации" всех пропущенных с 2016 года индексаций не будет. Но при этом многие депутаты ГД убеждены, что это необходимо. "Фракция настаивала: нужно не просто повышать пенсии работающим пенсионерам, а компенсировать им отсутствие индексации и потери за предыдущие годы. Если сейчас работающий пенсионер увольняется, страховая пенсия пересчитывается с учетом всех плановых индексаций за время работы. Полагаю, что и в феврале 2025 года необходимо сделать работающим пенсионерам такой перерасчет, – цитируют "Известия" главу фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова. Такое же мнение в беседе с "Известиями" высказала и бывший министр труда, депутат от Партии Роста Оксана Дмитриева. По ее подсчетам, с 2016 года пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 71%. "Основная опасность – это вероятность того, что проект закона будет предусматривать только индексацию 2025 года и не обеспечит применение всех пропущенных индексаций", – сказала изданию Дмитриева. В общем, вопрос пока остается открытым и нужно ждать конкретики. Если пропущенные индексации учтут, пенсии работающих пенсионеров вырастут значительно. Если нет, то прибавка составит от 500 до 1000 рублей.

6 Зачем индексацию вообще отменяли? Вопрос о возврате индексации для работающих пенсионеров в Госдуме поднимали неоднократно. Но каждый раз правительство давало отрицательные отзывы на подобные законопроекты. Главная причина всегда была одна – нехватка средств в государственных соцфондах и необходимость в дополнительных расходах.