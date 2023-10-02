За неявку в военкомат придется заплатить десятки тысяч рублей, а за призывы к экстремизму будут лишать гражданства

02 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В октябре сразу две категории россиян начнут получать больше денег. Второй месяц осени – традиционное время для индексации окладов военным. Кроме того, прибавка ждет и сотрудников госорганов (но далеко не всех). Впрочем, вырастут и штрафы: в силу вступают новые наказания за неявку в военкомат по повестке.

А еще некоторым категориям станет намного проще получить российское гражданство. Но и лишиться его теперь тоже будет "проще".

Об этом и других самых важных законах, которые изменят жизнь россиян с октября, – в карточках amic.ru.

1 Довольствие военных и силовиков Денежное довольствие военных и силовиков с 1 октября 2023 года увеличилось на 10,5%. К слову, это самое масштабное повышение за последнее десятилетие. Оценить, сколько индексация составит в рублях, невозможно. Каждый случай индивидуален: все зависит от места службы, должности, звания, выслуги лет и других факторов. При этом оклады вырастут не только у тех, кто служит в вооруженных силах: индексация касается также сотрудников МВД, Росгвардии, СК, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, противопожарной службы и других силовых ведомств. Кстати, пенсии военных и силовиков тоже вырастут, поскольку их размер напрямую зависит от довольствия. Подробнее о том, как увеличатся военные пенсии, читайте в нашем материале

2 Зарплаты сотрудников госорганов На 5,5% повысили зарплаты сотрудников государственных органов. Но индексация касается далеко не всех: речь идет только о людях, которые работают в госорганах, но при этом не состоят на госслужбе. К этой категории относятся бухгалтеры, кассиры, водители, охранники, коменданты и представители некоторых других профессий, которые нужны для функционирования госструктур.

3 Новые штрафы для уклонистов С 1 октября вступили в силу огромные штрафы для уклонистов, которые ввели еще летом 2023 года. Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины гражданина теперь могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Ранее за такое нарушение приходилось платить в десять раз меньше – от 500 до 3 тысяч рублей. Максимальный штраф для тех, кто своевременно не сообщил в военкомат об изменении личных данных, составит 5 тысяч рублей. Ужесточили и наказание для работодателей, которые не помогают (или даже препятствуют) военкоматам в поиске уклонистов. Например, если начальство не сообщило сотруднику о наличии повестки или не обеспечило его явку в военный комиссариат, это будет расцениваться как нарушение. Должностных лиц по этой статье будут штрафовать на 40-50 тысяч рублей, а юрлиц – на 350-400 тысяч рублей. Amic.ru уже подробно разбирался, какие новые штрафы, связанные с призывом на военную службу, начнут действовать этой осенью. Подробно прочитать о новых наказаниях можно здесь

4 Новый закон о российском гражданстве С 26 октября вступит в силу новый закон "О гражданстве Российской Федерации", который еще полгода назад подписал Владимир Путин. В документе есть несколько важных изменений. Они касаются как получения, так и лишения гражданства. Например, изменились обязательные требования к кандидатам. Раньше иностранец, претендующий на гражданство, помимо постоянного проживания в России, должен был сдать экзамен по языку и предоставить необходимые документы. Теперь же придется сдавать также историю России и основы законодательства РФ. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате будут проверять эти знания. В законе перечислено более 20 категорий, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке и с сокращенным списком требований. Среди них: граждане бывшего СССР, а также их дети;

люди, у которые есть близкие родственники, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие в нашей стране;

участники госпрограммы по переселению в Россию соотечественников;

люди, чьи родственники постоянно проживали на территориях, входивших в состав Российской империи или СССР. Кроме того, на упрощенное получение гражданства смогут претендовать и иностранцы, которые заключили контракт на прохождение службы в Вооруженных силах РФ сроком не менее года. Также закон расширил список преступлений, за которые гражданства могут лишить. Среди них: дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитация Вооруженных сил России. Но лишиться можно только приобретенного гражданства: на тех, кто получил его по праву рождения, этот пункт не распространяется. Изменятся и сроки рассмотрения заявления о предоставлении гражданства. Если решение зависит от органов внутренних дел, ждать придется не более трех месяцев. Если гражданство предоставляет дипломатическое или консульское ведомство, срок составит полгода. Наконец, максимальный срок ожидания для тех, кому гражданство может предоставить только президент, составит год. Это лишь основные изменения, на самом деле их гораздо больше. Подробнее о том, какие нововведения нас ждут с законом "О гражданстве Российской Федерации", amic.ru расскажет в ближайшее время.

5 Новые правила для владельцев гаражей В России впервые появились официальные правила для всех владельцев гаражей. С 1 октября вступил в силу закон "О гаражных объединениях". В документе четко прописаны понятия "территория гаражного назначения", "гараж" и "гаражный комплекс". Долгое время гаражи и гаражные кооперативы были "серой зоной" в российском законодательстве. Власти не один год работали над тем, чтобы выработать общий подход к созданию и функционированию таких объединений. В законе прописаны главные моменты: правила создания гаражных объединений, порядок и формы их существования, виды членских взносов и многое другое. Предполагается, что теперь споров и разногласий у владельцев гаражей будет гораздо меньше. Юристы отмечают, что появление документа должно помочь россиянам, которые попадают под "гаражную амнистию", но так и не могут ею воспользоваться. После начала масштабной программы выяснилось, что оформить участок под гаражом в собственность можно не везде: на некоторых территориях это запрещено градостроительными нормами. Новый закон даст людям, столкнувшимся с подобным, законное право воспользоваться "гаражной амнистией". "С 1 октября вступят в силу изменения, которые снимают эти противоречия. Теперь земельные участки под гаражами, подпадающими под признаки "гаражной амнистии", могут быть оформлены на любой территории, вне зависимости от норм", – цитирует Life.ru юриста Алексея Подпалого. О том, что такое "гаражная амнистия" и кто может ею воспользоваться, читайте в большом разборе amic.ru

6 Частичный запрет SWIFT в России С 1 октября российским банкам запрещено использовать систему обмена информацией SWIFT при совершении операций внутри страны. Еще весной 2023-го такое решение приняли в совете директоров Центробанка. Всю информацию о внутренних переводах кредитные организации должны будут передавать либо через собственные системы, либо через программы других российских компаний, либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России. Как сообщили в пресс-службе ЦБ , уход от SWIFT должен повысить надежность и безопасность банковских операций внутри страны. А вот при совершении международных переходов банки, как и прежде, смогут пользоваться зарубежной системой.