На сколько Сбер повысил ставки по ипотеке и какими они теперь будут?
Это уже не первый крупный банк, который объявил о повышении
06 июня 2024, 10:40, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Сбер принял решение повысить ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк. Издание отмечает, что это не первый крупный российский банк, который принял аналогичное решение.
1
На сколько Сбер повысил свои ставки по ипотеке?
С 5 июня 2024 года ставки по ипотечным кредитам Сбера повышены на 1,5 процентного пункта.
2
Какими будут новые ставки Сбера по ипотеке?
РБК приводит следующий список обновленных ставок по ипотечным кредитам:
- ипотека на новостройку – от 18,2%;
- ипотека на вторичное жилье – от 18,2%;
- ипотека на строительство дома – от 18,2%;
- ипотека на загородную недвижимость и землю – от 18,5%;
- ипотека на гараж, машино-место или кладовую – от 18,7%;
- кредит под залог недвижимости – от 19,3%;
- военная ипотека – от 17,6%;
- рефинансирование ипотеки – от 18,2%;
- коммерческая ипотека – от 19,7%;
- ипотека без первоначального взноса – от 19%.
3
Почему в Сбере решили повысить ставки по ипотеке?
Как пояснили в банке, решение поднять ставки принято из-за роста доходности облигаций федерального займа. Причина – высокая ключевая ставка Центробанка. В Сбере подчеркнули, что повышение не затронет те ипотечные программы, где есть господдержка.
Но при этом поменяются и ставки в ипотечном кредитовании: новый диапазон составит 17,9-39,9%.
4
Какие еще крупные банки повысили ставки по ипотеке?
В конце мая о точно таком же решении сообщил и ВТБ. Теперь минимальная ипотечная ставка в банке составит 17,5% годовых. Рассчитывать на нее можно при первоначальном взносе не менее 30%, крупном размере ссуды, а также подключенной услуге комплексного страхования.
Также в ВТБ изменили ставки по ипотеке на покупку нежилых помещений. Для покупки машино-места минимальная ставка составит 18,6%, а для приобретения коммерческих помещений – 19,1%.
13:18:12 06-06-2024
очуметь, вот это ставочка (
14:21:10 06-06-2024
В крае зарплаты растут с такими же темпами? Как людям жить с такими зарплатами, как растить детей, снимать жилье, как купить квартиру?
07:59:18 07-06-2024
Переферия здесь в расчет не берется. Все для людей.
11:09:19 07-06-2024
Ну я понимаю участники СВО и участники с господдержкой.... Но как быть лицам, чем возраст допустим выше 45 и уже нет условий для госпрограмм? Это натуральное рабство, ни в одной стране мира нет таких ставок. Это еще раз доказывает, что нет смысла работать официально просто зарабатывать по чёрному