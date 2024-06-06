На сколько Сбер повысил ставки по ипотеке и какими они теперь будут?

Это уже не первый крупный банк, который объявил о повышении

06 июня 2024, 10:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Сбер принял решение повысить ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк. Издание отмечает, что это не первый крупный российский банк, который принял аналогичное решение.

1 На сколько Сбер повысил свои ставки по ипотеке? С 5 июня 2024 года ставки по ипотечным кредитам Сбера повышены на 1,5 процентного пункта.

2 Какими будут новые ставки Сбера по ипотеке? РБК приводит следующий список обновленных ставок по ипотечным кредитам: ипотека на новостройку – от 18,2% ;

; ипотека на вторичное жилье – от 18,2% ;

; ипотека на строительство дома – от 18,2% ;

; ипотека на загородную недвижимость и землю – от 18,5% ;

; ипотека на гараж, машино-место или кладовую – от 18,7% ;

; кредит под залог недвижимости – от 19,3% ;

; военная ипотека – от 17,6% ;

; рефинансирование ипотеки – от 18,2% ;

; коммерческая ипотека – от 19,7% ;

; ипотека без первоначального взноса – от 19%.

3 Почему в Сбере решили повысить ставки по ипотеке? Как пояснили в банке, решение поднять ставки принято из-за роста доходности облигаций федерального займа. Причина – высокая ключевая ставка Центробанка. В Сбере подчеркнули, что повышение не затронет те ипотечные программы, где есть господдержка. Но при этом поменяются и ставки в ипотечном кредитовании: новый диапазон составит 17,9-39,9%.