Повышение коснется выплаты как за первого, так и за второго ребенка

23 января 2025, 06:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Февраль – традиционное время для индексации материнского капитала. Уже с 1-го числа выплаты на первого и второго ребенка будут увеличены. Проиндексируют даже остаток маткапитала для тех, кто его еще не использовал.

О том, на сколько больше станет материнский капитал с 1 февраля и какими будут суммы выплат, – в материале amic.ru.

1 На сколько вырастет маткапитал с 1 февраля 2025 года? На 7,3%. Индексация коснется всех родителей, которые еще не воспользовались своим правом на материнский капитал либо сохранили часть средств на сертификате.

2 Каким будет маткапитал за первого ребенка в 2025 году? Размер материнского капитала за первого ребенка с 1 февраля составит 677 тысяч рублей. В течение 2024-го он был на уровне 631 тысячи рублей. Таким образом, повышение составит более 40 тысяч рублей.

3 Сколько будут выплачивать за второго ребенка в 2025 году? За второго ребенка в 2025 году будут платить 894 тысячи рублей. Речь идет о случаях, когда в семье уже появился второй ребенок, но маткапитал за первого никто из родителей еще не получал.

4 Сколько в 2025 году будут выплачивать за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого? В этом случае выплачивается разница между суммами за второго и за первого ребенка. В 2025 году ее размер составит 217 тысяч рублей.

5 Кому положен маткапитал? Право на маткапитал при рождении детей в России имеют: женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;

отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;

отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;

отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.