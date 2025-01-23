На сколько увеличат материнский капитал в России с 1 февраля 2025 года?
Повышение коснется выплаты как за первого, так и за второго ребенка
23 января 2025, 06:40, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Февраль – традиционное время для индексации материнского капитала. Уже с 1-го числа выплаты на первого и второго ребенка будут увеличены. Проиндексируют даже остаток маткапитала для тех, кто его еще не использовал.
О том, на сколько больше станет материнский капитал с 1 февраля и какими будут суммы выплат, – в материале amic.ru.
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На сколько вырастет маткапитал с 1 февраля 2025 года?
На 7,3%. Индексация коснется всех родителей, которые еще не воспользовались своим правом на материнский капитал либо сохранили часть средств на сертификате.
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Каким будет маткапитал за первого ребенка в 2025 году?
Размер материнского капитала за первого ребенка с 1 февраля составит 677 тысяч рублей.
В течение 2024-го он был на уровне 631 тысячи рублей. Таким образом, повышение составит более 40 тысяч рублей.
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Сколько будут выплачивать за второго ребенка в 2025 году?
За второго ребенка в 2025 году будут платить 894 тысячи рублей. Речь идет о случаях, когда в семье уже появился второй ребенок, но маткапитал за первого никто из родителей еще не получал.
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Сколько в 2025 году будут выплачивать за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого?
В этом случае выплачивается разница между суммами за второго и за первого ребенка. В 2025 году ее размер составит 217 тысяч рублей.
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Кому положен маткапитал?
Право на маткапитал при рождении детей в России имеют:
- женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
- женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
- отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
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Будет ли продлена программа материнского капитала?
Да. Срок программы подходит к концу в 2026 году. Но Владимир Путин уже распорядился продлить ее как минимум до конца 2030-го. Так что в том, что маткапитал и дальше будут выплачивать российским семьям, сомнений нет.
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