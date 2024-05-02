МРОТ – 30 тысяч. В Госдуме разработали новый законопроект для победы над бедностью
Эксперты допускают, что мера может привести к разгону инфляции в стране
02 мая 2024, 13:09, ИА Амител
Госдума разработала законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. В документе утверждается, что сегодняшний МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП страны, увеличивает социальное напряжение. Между тем эксперты опасаются, что повышение размера оплаты труда спровоцирует разгон инфляции в стране, поэтому власти относятся к этой идее очень осторожно. Что известно о законопроекте – в материале amic.ru.
Правда ли, что в Госдуме хотят увеличить МРОТ?
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей подготовил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В нем говорится, что в условиях санкций доходы многих россиян снизились, а потому сегодня властям нужно пересмотреть политику в отношении доходов населения.
"В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводят "Известия".
По словам разработчиков, низкий уровень МРОТ способствует необоснованной дифференциации доходов населения, снижению спроса и роста ВВП. Растет теневой сегмент экономики, увеличивается социальная напряженность.
По словам авторов инициативы, попытки властей изменить ситуацию не приносят результата. Так, например, с 1 января 2021-го была введена новая методика ежегодного установления МРОТ, которая рассчитывается исходя из процентного соотношения МРОТ к медианной заработной плате за предыдущий год. Однако доходы населения так и не выросли, говорится в документе.
Что говорят эксперты об увеличении МРОТ?
Повышение МРОТ повлечет за собой увеличение остальных социальных критериев – прожиточного минимума, медианной заработной платы, выплаты пособий и других, считает глава политической экспертной группы Константин Калачев. Однако он отмечает, что мера может привести к разгону инфляции в стране, "поэтому власти относятся к этим идеям очень осторожно".
По его словам, в условиях санкций в стране нужно поднимать покупательную способность населения и развивать внутренний рынок. Это можно сделать только повысив уровень жизни граждан.
Рост МРОТ до 30 тысяч рублей – недостаточная мера, чтобы победить бедность, считает экономист Георгий Остапкович.
"Увеличение МРОТ до 30 тыс. – это всего 300 евро. Такого маленького уровня пособия даже в Европе не бывает. Но насколько реально это сделать в России – уже другой вопрос", – отметил он.
Об этом же говорит и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
"Если поднимать МРОТ, то до уровня Великобритании или Германии, потому что у них он в три раза выше. И это правильно, потому что это прожиточный минимум, на который можно жить, а не выживать, как на 19 тысяч", – отметил он.
Когда в последний раз в России повышали МРОТ?
В последний раз минимальный размер зарплат повышали в России 1 января 2024 года. Рост составил 18,5% – до 19 242 руб. Этот же законопроект установил соотношение МРОТ и средней зарплаты на уровне не ниже 48% с 2025 года.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составить 35 тысяч рублей. Это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики, сообщал он. В целом же, начиная с 2020 года, МРОТ в стране вырос в полтора раза, отмечал он.
13:15:29 02-05-2024
И будет как в 90-е коробок спичек 200 рублей, миллионами считать зарплату - проходили уже. А тарифы не задирать не пробовали, а ценники не накручивать в магазинах, за проезд не повышать.
Дворец зам министра 2 лярда, а у нас художественный музей 62% готовности , но на туже сумму. Во как губеры стараются освоить бюджет.
13:33:13 02-05-2024
Все просто , чтобы победить бедность нужно разогнать ГД.
14:53:30 02-05-2024
Гость (13:33:13 02-05-2024) Все просто , чтобы победить бедность нужно разогнать ГД.... На переломном моменте, коней на переправе не меняют, а вот кучера с ГД и...., нужно, мягко говоря вожжи отбирать и гнать.
14:23:40 02-05-2024
Работники массово будут устроены на 1/4 ставки.
15:35:19 02-05-2024
Не плохое предложение, но это будет удар по малому бизнесу, бизнес чтобы выжить поднимет цены, в итоге все оплатит народ
16:17:13 02-05-2024
Гость (15:35:19 02-05-2024) Не плохое предложение, но это будет удар по малому бизнесу, ... я вас умоляю... какой удар?
работники, по семейным обстоятельствам и соответствующему заявлению, будут переведены на короткий рабочий день и всего делов.
16:29:58 02-05-2024
Элен без ребят (16:17:13 02-05-2024) я вас умоляю... какой удар? работники, по семейным обсто... Не все работники на это согласятся, сейчас баллы к пенсии нужны, а на четверть ставки будет начисляться один балл в год, молодые будут искать работу с большей или вообще белой зарплатой, не забывайте про дефицит кадров, мяч на стороне работников, а не предпринимателей, 90е закончились когда люди толпами шли устраиваться на работу, подросло поколение 90х, а их кот наплакал ещё и на СВО забрали и эмигрантов распугали.
00:20:18 03-05-2024
Гость (16:29:58 02-05-2024) Не все работники на это согласятся, сейчас баллы к пенсии ну... Все просто. Нет современного производства, где работников требуется минимум. Те что его обслуживают хорошо зарабатывают. Думцы как обычно не с того конца. Требуется обновление производств на современный тех уровень. Но для такого перевооружения требуются деньги государства, частник не осилит. Т.е. нужно вернуть основные производства в собственность государства. Иначе так и будем на дедовских станках болванки вручную точить по одной в смену (образно).
09:05:01 03-05-2024
Пока не сделают прогрессивной шкалу НДФЛ, причем речь не о 15%, а существенно должно отличаться налогообложение богатых и сверх богатых, ничего не сдвинется! Государство показало бизнесу контроль , бизнес не понял, опять идет по дорожке где проще. Поднять ценник проще, вот это и делают. А отстаивать закупочные цены, писать в ФАС , бороться - не не не, это не нам, пусть конкуренты балуются! Платим за все эти повышения цен мы - простые граждане, погружаясь в нищету и ограничивая себя в элементарных благах, которые увы теперь вообще недоступны!
13:34:24 03-05-2024
гость (09:05:01 03-05-2024) Пока не сделают прогрессивной шкалу НДФЛ, причем речь не о 1... А производителю куда писать, на рост доллара сразу в правительство, ему тоже приходиться закупать сырье дороже, он тоже не может работать в убыток, неужели не понятно что во всем виновата государственная политика, а не продавец и производитель.