Эксперты допускают, что мера может привести к разгону инфляции в стране

02 мая 2024, 13:09, ИА Амител

Заработная плата / Фото: unsplash.com

Госдума разработала законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. В документе утверждается, что сегодняшний МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, тормозит рост ВВП страны, увеличивает социальное напряжение. Между тем эксперты опасаются, что повышение размера оплаты труда спровоцирует разгон инфляции в стране, поэтому власти относятся к этой идее очень осторожно. Что известно о законопроекте – в материале amic.ru.

Правда ли, что в Госдуме хотят увеличить МРОТ?

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей подготовил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В нем говорится, что в условиях санкций доходы многих россиян снизились, а потому сегодня властям нужно пересмотреть политику в отношении доходов населения.

"В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводят "Известия".

По словам разработчиков, низкий уровень МРОТ способствует необоснованной дифференциации доходов населения, снижению спроса и роста ВВП. Растет теневой сегмент экономики, увеличивается социальная напряженность.

По словам авторов инициативы, попытки властей изменить ситуацию не приносят результата. Так, например, с 1 января 2021-го была введена новая методика ежегодного установления МРОТ, которая рассчитывается исходя из процентного соотношения МРОТ к медианной заработной плате за предыдущий год. Однако доходы населения так и не выросли, говорится в документе.

Что говорят эксперты об увеличении МРОТ?

Повышение МРОТ повлечет за собой увеличение остальных социальных критериев – прожиточного минимума, медианной заработной платы, выплаты пособий и других, считает глава политической экспертной группы Константин Калачев. Однако он отмечает, что мера может привести к разгону инфляции в стране, "поэтому власти относятся к этим идеям очень осторожно".

По его словам, в условиях санкций в стране нужно поднимать покупательную способность населения и развивать внутренний рынок. Это можно сделать только повысив уровень жизни граждан.

Рост МРОТ до 30 тысяч рублей – недостаточная мера, чтобы победить бедность, считает экономист Георгий Остапкович.

"Увеличение МРОТ до 30 тыс. – это всего 300 евро. Такого маленького уровня пособия даже в Европе не бывает. Но насколько реально это сделать в России – уже другой вопрос", – отметил он.

Об этом же говорит и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Если поднимать МРОТ, то до уровня Великобритании или Германии, потому что у них он в три раза выше. И это правильно, потому что это прожиточный минимум, на который можно жить, а не выживать, как на 19 тысяч", – отметил он.

Когда в последний раз в России повышали МРОТ?

В последний раз минимальный размер зарплат повышали в России 1 января 2024 года. Рост составил 18,5% – до 19 242 руб. Этот же законопроект установил соотношение МРОТ и средней зарплаты на уровне не ниже 48% с 2025 года.

В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составить 35 тысяч рублей. Это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики, сообщал он. В целом же, начиная с 2020 года, МРОТ в стране вырос в полтора раза, отмечал он.