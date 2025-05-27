На сколько увеличили выплаты участникам СВО в Алтайском крае и как их получить?
Речь идет о единовременной выплате, которую получают при заключении контракта
27 мая 2025, 15:40, ИА Амител
Строевая подготовка / Фото: amic.ru
В Алтайском крае значительно увеличился размер выплаты гражданам, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Об этом 26 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
О том, кто может претендовать на эти выплаты и каким именно будет их размер, – в материале amic.ru.
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Когда и на сколько увеличится размер единовременной выплаты для участников СВО в Алтайском крае?
Выплаты уже увеличились. По словам Томенко, нововведение начало действовать с понедельника, 26 мая. Размер выплаты стал больше почти в два раза.
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Сколько теперь будут платить за заключение контракта с Минобороны?
1,5 млн рублей.
Ранее при заключении контракта с Минобороны РФ на прохождение военной службы в зоне проведения специальной операции жителям Алтайского края сразу выплачивали 800 тысяч рублей, напомнил губернатор.
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Сколько денег за первый год службы получит житель Алтайского края?
Виктор Томенко рассказал, что доброволец, заключивший контракт с Минобороны, в первый год службы получит более 4 млн рублей.
"Таким образом, тот, кто принял решение встать на защиту Родины и отправиться в зону проведения специальной военной операции, сможет получить в первый год службы сумму от 4,4 миллиона рублей", – написал глава региона.
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Какие еще выплаты и льготы положены участникам СВО?
Напомним, что выплата при заключении контракта поступает дважды – крупную сумму добровольцу выплачивают не только местные, но и федеральные власти. Так, в 2025 году государство единовременно выплачивает участникам СВО по 400 тысяч рублей.
Ежемесячное довольствие участника СВО – не менее 210 тысяч рублей. Кроме того, дополнительные надбавки и премии положены за результат и получение госнаград. Также предусмотрена крупная единовременная выплата в случае ранения.
Льготы существуют не только для самих участников СВО, но и для их семей. Уточнить, какие меры поддержки полагаются в вашем случае, можно по телефонам:
- контакт-центр Министерства социальной защиты: 8 (3852) 27-36-01;
- отделение государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае: 8 (3852) 55-67-77.
12:13:00 28-05-2025
Выплаты должны быть такими, что бы депутаты и пр. друзья хватали своих чад и с ночи занимали очередь в военкоматы.
12:17:10 28-05-2025
Гость (12:13:00 28-05-2025) Выплаты должны быть такими, что бы депутаты и пр. друзья хва... вот тут можно вообще без денег обойтись.
12:16:08 28-05-2025
"жителям Алтайского края сразу выплачивали 800 тысяч рублей, напомнил губернатор." ----- Странно, в лифте, в рекламном листе, еще месяц назад было написано, что при подписании контракта сумма в 1,4 млн... И это в АК, в других регионах и побольше были.