Речь идет о единовременной выплате, которую получают при заключении контракта

27 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Алтайском крае значительно увеличился размер выплаты гражданам, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Об этом 26 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

О том, кто может претендовать на эти выплаты и каким именно будет их размер, – в материале amic.ru.

1 Когда и на сколько увеличится размер единовременной выплаты для участников СВО в Алтайском крае? Выплаты уже увеличились. По словам Томенко, нововведение начало действовать с понедельника, 26 мая. Размер выплаты стал больше почти в два раза.

2 Сколько теперь будут платить за заключение контракта с Минобороны? 1,5 млн рублей. Ранее при заключении контракта с Минобороны РФ на прохождение военной службы в зоне проведения специальной операции жителям Алтайского края сразу выплачивали 800 тысяч рублей, напомнил губернатор.

3 Сколько денег за первый год службы получит житель Алтайского края? Виктор Томенко рассказал, что доброволец, заключивший контракт с Минобороны, в первый год службы получит более 4 млн рублей. "Таким образом, тот, кто принял решение встать на защиту Родины и отправиться в зону проведения специальной военной операции, сможет получить в первый год службы сумму от 4,4 миллиона рублей", – написал глава региона.