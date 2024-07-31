Что за выплату участникам СВО Владимир Путин увеличил в два раза?
Регионам президент порекомендовал также увеличить местные меры поддержки
31 июля 2024, 16:50, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Владимир Путин увеличил одну из выплат, положенных участникам СВО, в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на уже подписанный указ.
Рассказываем, что это за выплата, какой будет ее размер и кто имеет на нее право.
1
Что за выплату Владимир Путин увеличил в два раза?
Речь идет о единовременной выплате военным, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Ее размер действительно увеличится более чем вдвое, следует из подписанного Владимиром Путиным указа.
2
Каким будет новый размер единовременной выплаты для участников СВО?
Размер единовременной выплаты составит 400 тысяч рублей, следует из документа.
Ранее военные, заключившие контракт для участия в СВО, получали выплату в размере 195 тысяч рублей.
3
Кому будут положены единовременные выплаты?
Согласно указу, выплата в размере 400 тысяч рублей положена тем, кто заключит контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
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Получат ли "удвоение" те, кто уже заключил контракт с Минобороны?
Судя по всему, нет. Из указа следует, что выплату в увеличенном размере получат лишь те, кто заключит контракт после 1 августа.
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Какие сейчас есть выплаты для участников СВО?
РБК приводит следующие виды выплат, которые существуют в России для участвующих в спецоперации:
- ежемесячные – от 210 тысяч рублей;
- за результат – от 8 до 50 тысяч рублей;
- надбавки и премии;
- при ранении – от 3 млн рублей;
- при установлении инвалидности – от 782 тысяч рублей;
- страховые, в зависимости от тяжести ранения, – от 80 тысяч рублей;
- единовременная в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего – 2,96 млн рублей.
6
Правда ли, что региональные выплаты участникам СВО тоже увеличат?
Да. Владимир Путин рекомендовал регионам также платить военным, заключившим контракты с Минобороны для участия в СВО, не менее 400 тысяч рублей.
23:33:50 31-07-2024
Минимум 1 000 000.И то это меньше намного от выплат ВСУ. Все маракуем как не пострадали от финансовых нагрузок любимые олигархи.
09:18:41 01-08-2024
Гость (23:33:50 31-07-2024) Минимум 1 000 000.И то это меньше намного от выплат ВСУ. Все...
Этот минимум выплачивают в ЧВК.А всушниками оказывается намного больше выплачивают....Неужели?)