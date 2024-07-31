Регионам президент порекомендовал также увеличить местные меры поддержки

31 июля 2024, 16:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Владимир Путин увеличил одну из выплат, положенных участникам СВО, в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на уже подписанный указ.

Рассказываем, что это за выплата, какой будет ее размер и кто имеет на нее право.

1 Что за выплату Владимир Путин увеличил в два раза? Речь идет о единовременной выплате военным, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Ее размер действительно увеличится более чем вдвое, следует из подписанного Владимиром Путиным указа

2 Каким будет новый размер единовременной выплаты для участников СВО? Размер единовременной выплаты составит 400 тысяч рублей, следует из документа. Ранее военные, заключившие контракт для участия в СВО, получали выплату в размере 195 тысяч рублей.

3 Кому будут положены единовременные выплаты? Согласно указу, выплата в размере 400 тысяч рублей положена тем, кто заключит контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

4 Получат ли "удвоение" те, кто уже заключил контракт с Минобороны? Судя по всему, нет. Из указа следует, что выплату в увеличенном размере получат лишь те, кто заключит контракт после 1 августа.

5 Какие сейчас есть выплаты для участников СВО? РБК приводит следующие виды выплат, которые существуют в России для участвующих в спецоперации: ежемесячные – от 210 тысяч рублей;

за результат – от 8 до 50 тысяч рублей;

надбавки и премии;

при ранении – от 3 млн рублей;

при установлении инвалидности – от 782 тысяч рублей;

страховые, в зависимости от тяжести ранения, – от 80 тысяч рублей;

единовременная в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего – 2,96 млн рублей.