На сколько увеличились выплаты семьям с детьми в Алтайском крае с 1 января?
В Минсоцзащиты рассказали о трех мерах поддержки, размер которых вырос
06 января 2024, 15:12, ИА Амител
Фото: amic.ru
Сразу несколько региональных социальных выплат для семей с детьми увеличилось в Алтайском крае с 1 января. Об этом сообщает краевое Минсоцзащиты.
О том, какие выплаты повысили и каким будет их размер, – в материале amic.ru.
1
Региональный маткапитал
Напомним, региональный материнский капитал – это своего рода дополнение к федеральной программе. Его семья может получить при рождении третьего ребенка.
В 2024 году сумма выплаты составит 83 850 рублей. В 2023-м было 80 238 – сумма увеличилась более чем на 3,5 тысячи рублей.
2
Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка
Эту выплату семьи получают до достижения ребенком трех лет. Важно: ее назначают не только на третьего, но и на последующих детей.
Сумма увеличилась на 602 рубля. В 2023 году размер ежемесячной выплаты составит 13 975 рублей.
3
Ежемесячное пособие на ребенка
Эту выплату в 2024 году будут назначать в диапазоне от 224,25 до 1462,5 рубля.
4
Можно ли получать больше денег?
Да, в Минсоцзащиты напомнили, что к этим выплатам может применяться районный коэффициент. В зависимости от места жительства семьи он может составлять 15% или 25%.
05:49:08 07-01-2024
Очередной раз дали народу лапшу
10:23:32 07-01-2024
Гость (05:49:08 07-01-2024) Очередной раз дали народу лапшу... Все мало? Никак не нажретесь?
14:44:57 07-01-2024
Мне не нужны ваши выплаты и подачки, они для лентяев, любителей халявы и алкашни! Помощь нужна тем, кто в ней действительно нуждается - инвалиды и пенсионеры! Дайте работать и достойно зарабатывать, прекратите душить налогами и повышением на все по 50 раз в год!!!