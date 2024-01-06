В Минсоцзащиты рассказали о трех мерах поддержки, размер которых вырос

06 января 2024, 15:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сразу несколько региональных социальных выплат для семей с детьми увеличилось в Алтайском крае с 1 января. Об этом сообщает краевое Минсоцзащиты.

О том, какие выплаты повысили и каким будет их размер, – в материале amic.ru.

1 Региональный маткапитал Напомним, региональный материнский капитал – это своего рода дополнение к федеральной программе. Его семья может получить при рождении третьего ребенка. В 2024 году сумма выплаты составит 83 850 рублей. В 2023-м было 80 238 – сумма увеличилась более чем на 3,5 тысячи рублей.

2 Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка Эту выплату семьи получают до достижения ребенком трех лет. Важно: ее назначают не только на третьего, но и на последующих детей. Сумма увеличилась на 602 рубля. В 2023 году размер ежемесячной выплаты составит 13 975 рублей.

3 Ежемесячное пособие на ребенка Эту выплату в 2024 году будут назначать в диапазоне от 224,25 до 1462,5 рубля.