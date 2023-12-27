В Минтруде уже подсчитали, каким будет средний размер пенсии в стране после повышения

27 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ежегодно российские власти проводят индексацию пенсий в январе. Еще осенью в правительстве определились, каким будет размер повышения. Впрочем, прибавку в начале года получат далеко не все.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 января 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Кому в России повысят пенсию с 1 января 2024 года? Тем, кто получает пенсию по старости. Так называемые страховые пенсии для неработающих пенсионеров традиционно индексируют 1 января. Для остальных категорий пенсионеров выплаты повышают в другие месяцы.

2 На сколько россиянам повысят пенсию в 2024 году? 7,5%. Об этом говорится На. Об этом говорится в бюджете Соцфонда РФ на 2024 год "Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%", – пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Всего повышение коснется порядка 32 млн россиян.

3 Сколько составит в рублях повышение пенсии с 1 января 2024 года? Точно сказать невозможно – размер пенсии в каждом случае рассчитывается индивидуально. Но в Минтруде подсчитали, что в среднем повышение составит 1628 рублей.

4 Каким будет средний размер пенсии по старости в России после 1 января 2024 года? Если верить подсчетам Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 рублей.