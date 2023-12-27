У кого и на сколько в России вырастут пенсии с 1 января 2024 года?
В Минтруде уже подсчитали, каким будет средний размер пенсии в стране после повышения
27 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Ежегодно российские власти проводят индексацию пенсий в январе. Еще осенью в правительстве определились, каким будет размер повышения. Впрочем, прибавку в начале года получат далеко не все.
О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 января 2024 года, – в материале amic.ru.
1
Кому в России повысят пенсию с 1 января 2024 года?
Тем, кто получает пенсию по старости. Так называемые страховые пенсии для неработающих пенсионеров традиционно индексируют 1 января.
Для остальных категорий пенсионеров выплаты повышают в другие месяцы.
2
На сколько россиянам повысят пенсию в 2024 году?
На 7,5%. Об этом говорится в бюджете Соцфонда РФ на 2024 год.
"Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%", – пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Всего повышение коснется порядка 32 млн россиян.
3
Сколько составит в рублях повышение пенсии с 1 января 2024 года?
Точно сказать невозможно – размер пенсии в каждом случае рассчитывается индивидуально. Но в Минтруде подсчитали, что в среднем повышение составит 1628 рублей.
4
Каким будет средний размер пенсии по старости в России после 1 января 2024 года?
Если верить подсчетам Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 рублей.
5
Когда россияне получат первую повышенную пенсию?
Совсем скоро – в конце декабря. Дело в том, что из-за длительных выходных в начале января 2024-го многие ведомства работают по измененному графику. Поэтому выплату январской пенсии перенесли на декабрь. И она придет россиянам уже в повышенном размере.
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