На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2024 года?
В Госдуме уже приняли соответствующее решение
17 ноября 2023, 10:58, ИА Амител
Фото: amic.ru
Госдума одобрила очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект 16 ноября приняли во втором и третьем чтениях. Благодаря этой индексации увеличатся не только зарплаты некоторых россиян, но и часть пособий.
Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ с 1 января, сколько он будет составлять в рублях и на что повлияет увеличение.
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На сколько увеличится МРОТ с 1 января 2024 года?
На 18,5%. Как пояснил в ходе заседания Госдумы её спикер Вячеслав Володин, такой уровень индексации в своем поручении ранее определил Владимир Путин. Депутат также подчеркнул, что после повышения увеличатся зарплаты у 4,8 млн россиян.
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Каким будет размер МРОТ с 1 января 2024 года?
После повышения размер МРОТ в России составит 19 242 рубля.
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Сколько сейчас составляет размер МРОТ?
Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране равен 16 242 рублям. Таким образом, с 1 января 2024 года он увеличится сразу на 3 тысячи рублей.
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Размер каких пособий вырастет после повышения МРОТ?
В первую очередь, речь идет о зарплатах, а не о пособиях. Размер МРОТ важен для тех, кто работает на полной ставке за "минималку". Заработная плата таких россиян увеличится на 3 тысячи рублей – меньше МРОТ работодатели не имеют права платить.
Во вторых, размер МРОТ влияет на пособия по беременности и родам, а также оплату больничных. Эти выплаты будут увеличены 1 января 2024 года.
11:15:53 17-11-2023
наверно это и есть реальная потребительская инфляция.
11:51:22 17-11-2023
МРОТ повышается, чтобы больше налогов собрать, ну и поменьше субсидий платить.
12:00:46 17-11-2023
Получается пенсии в Алтайском крае у всех пенсионеров меньше прожиточного минимума. Да, так получается. Вот достижения, вот так прорыв, ню-ню и ню
12:58:52 17-11-2023
гость (12:00:46 17-11-2023) Получается пенсии в Алтайском крае у всех пенсионеров меньше... Прожиточный минимум и МРОТ это разные показатели