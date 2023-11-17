В Госдуме уже приняли соответствующее решение

17 ноября 2023, 10:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума одобрила очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект 16 ноября приняли во втором и третьем чтениях. Благодаря этой индексации увеличатся не только зарплаты некоторых россиян, но и часть пособий.

Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ с 1 января, сколько он будет составлять в рублях и на что повлияет увеличение.

1 На сколько увеличится МРОТ с 1 января 2024 года? На 18,5%. Как пояснил в ходе заседания Госдумы её спикер Вячеслав Володин, такой уровень индексации в своем поручении ранее определил Владимир Путин. Депутат также подчеркнул, что после повышения увеличатся зарплаты у 4,8 млн россиян.

2 Каким будет размер МРОТ с 1 января 2024 года? После повышения размер МРОТ в России составит 19 242 рубля.

3 Сколько сейчас составляет размер МРОТ? Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране равен 16 242 рублям. Таким образом, с 1 января 2024 года он увеличится сразу на 3 тысячи рублей.