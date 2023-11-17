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На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2024 года?

В Госдуме уже приняли соответствующее решение

17 ноября 2023, 10:58, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госдума одобрила очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект 16 ноября приняли во втором и третьем чтениях. Благодаря этой индексации увеличатся не только зарплаты некоторых россиян, но и часть пособий.

Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ с 1 января, сколько он будет составлять в рублях и на что повлияет увеличение.

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На сколько увеличится МРОТ с 1 января 2024 года?

На 18,5%. Как пояснил в ходе заседания Госдумы её спикер Вячеслав Володин, такой уровень индексации в своем поручении ранее определил Владимир Путин. Депутат также подчеркнул, что после повышения увеличатся зарплаты у 4,8 млн россиян.
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Каким будет размер МРОТ с 1 января 2024 года?

После повышения размер МРОТ в России составит 19 242 рубля.
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Сколько сейчас составляет размер МРОТ?

Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране равен 16 242 рублям. Таким образом, с 1 января 2024 года он увеличится сразу на 3 тысячи рублей.
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Размер каких пособий вырастет после повышения МРОТ?

В первую очередь, речь идет о зарплатах, а не о пособиях. Размер МРОТ важен для тех, кто работает на полной ставке за "минималку". Заработная плата таких россиян увеличится на 3 тысячи рублей – меньше МРОТ работодатели не имеют права платить.
Во вторых, размер МРОТ влияет на пособия по беременности и родам, а также оплату больничных. Эти выплаты будут увеличены 1 января 2024 года.
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты МРОТ законы

Комментарии 4

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Гость

11:15:53 17-11-2023

наверно это и есть реальная потребительская инфляция.

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Гость

11:51:22 17-11-2023

МРОТ повышается, чтобы больше налогов собрать, ну и поменьше субсидий платить.

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гость

12:00:46 17-11-2023

Получается пенсии в Алтайском крае у всех пенсионеров меньше прожиточного минимума. Да, так получается. Вот достижения, вот так прорыв, ню-ню и ню

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Татьяна

12:58:52 17-11-2023

гость (12:00:46 17-11-2023) Получается пенсии в Алтайском крае у всех пенсионеров меньше... Прожиточный минимум и МРОТ это разные показатели

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