Закон о повышении уже приняли во втором и третьем чтениях

23 октября 2024, 12:55, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

В Госдуме утвердили новый минимальный размер оплаты труда, который будет действовать в России в 2025 году. Соответствующий законопроект сразу приняли во втором и третьем чтениях.

О том, на сколько увеличится МРОТ с 1 января 2025 года, какой будет сумма и кого коснется повышение, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2025 года? По сравнению с 2024 годом МРОТ вырастет почти на 17%.

2 Сколько прибавка составит в рублях? С 1 января 2025 года МРОТ в России вырастет на 3,2 тысячи рублей.

3 Каким будет МРОТ в 2025 году в России? Согласно тексту принятого Госдумой законопроекта, минимальный размер оплаты труда с 1 января будет равен 22 440 рублям.

4 А какой сейчас минимальный размер оплаты труда? В 2024 году МРОТ в России равен 19 242 рублям.

5 Как в России рассчитывают минимальный размер оплаты труда? Минимальный размер оплаты труда рассчитывают как определенный процент от медианной заработной платы за прошлый год. Так называют срединную зарплату – отметку, больше и меньше которой получает равное количество россиян. В 2024 году МРОТ равен 42% от медианной зарплаты, а с 2025-го он будет составлять 48%. По данным Росстата, в 2023 году размер медианной зарплаты увеличился до 46 751 рубля.

6 На что влияет МРОТ? Прежде всего, размер МРОТ важен для россиян, которые работают на "минималке", но на полной ставке. По закону сотруднику нельзя платить зарплату меньше МРОТ. Кроме того, МРОТ влияет на размер некоторых пособий: например, по беременности и родам. Кроме того, от этого показателя частично зависит размер оплаты больничного.

7 Кого коснется повышение МРОТ с 1 января 2025 года? По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, повышение МРОТ коснется 4,2 млн работающих россиян.