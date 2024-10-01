На сколько вырастут пенсии в России с 1 января 2025 года?
Индексацию пенсий работающих пенсионеров проведут впервые за десять лет
01 октября 2024, 12:11, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Стало известно, на сколько могут проиндексировать пенсии россиян в 2025 году. В Госдуму внесли проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год, а также прогнозы на 2026-й и 2027-й. Там впервые за долгое время прописана и индексация для работающих пенсионеров – им снова начнут повышать пенсию, как и неработающим.
О том, на сколько и кому повысят пенсии в 2025 году, – в материале amic.ru.
1
На сколько повысят пенсии с 1 января 2025 года?
Страховые пенсии по старости увеличат на 7,3%, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Уровень индексации определили исходя из прогноза Минэкономразвития РФ: по данным ведомства, итоговая инфляция к концу 2024-го составит 7,3%.
2
А на сколько повысят пенсии работающим пенсионерам в 2025 году?
Тоже на 7,3%.
Напомним, в этом году Владимир Путин подписал указ о возобновлении пенсий для работающих пенсионеров. Для них индексация с 1 января 2025 года станет первой с 2015 года. С этих пор их ежемесячные выплаты будут индексировать точно так же, как и неработающим пенсионерам.
3
Сколько прибавка к пенсии составит в рублях?
Точно сказать невозможно: размер пенсии рассчитывается для каждого индивидуально.
При этом в пояснительной записке указано, что к середине 2024-го средний размер пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тысячи рублей. В документе подчеркивается, что после индексации средний размер вырастет до 24 тысяч рублей.
Соответственно, средняя прибавка по стране составит около 3 тысяч рублей.
В записке также сказано, что сейчас в России проживает 7,85 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона неработающих.
4
Когда и на сколько в 2025 году повысят социальные пенсии?
Социальные пенсии, следует из внесенных в Госдуму документов, будут проиндексированы 1 апреля 2025 года. При этом уровень индексации составит 14,75%. Его определили в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров.
Отмечается, что после индексации средний размер социальной пенсии увеличится до 15,5 тысячи рублей.
Напомним, такой вид пенсии получают россияне, которые не накопили достаточный трудовой стаж для страховой пенсии, инвалиды и те, кто потерял кормильца.
5
А это уже точно?
Нет. Пока это лишь проект бюджета. Документу предстоит рассмотрение в Госдуме, Совете Федерации, а затем и подписание Владимиром Путиным. Есть вероятность, что на каком-то этапе что-то будет откорректировано. Тем не менее документ дает приблизительный прогноз на то, каким именно будет повышение пенсий.
Более точную информацию стоит ожидать чуть позже.
12:35:40 01-10-2024
Меньше чем поднимутся цены на все товары и услуги!
Спорим с кем-нибудь!?...
14:54:13 01-10-2024
Гость (12:35:40 01-10-2024) Меньше чем поднимутся цены на все товары и услуги! Спори... Спорить не о чем. Вы америку не открыли, их арифметику только ленивый не изучил: дать приблизительно 2т.р., а забрать в 3-4 раза больше, вот и вся их математика.
12:43:02 01-10-2024
Как всегда,в среднем по стране-это как температура в среднем по больнице,включая морг 36,6.так и пенсии...у депутатов всех мастей и у простых людей,работяг,бюджетников,инвалидов.не позорились бы такими уравниловками,а так читаешь про эти повышения и слезы глаза застят.обидно,что жить нормально не можем,что вещи годами донашиваем,что к родственникам съездить не можем,не по нашим пенсиям.а те,у кого пенсии в сотнях тысяч,на обед за границу летают...и ничего так то...вот это и есть-в среднем по стране.
14:24:55 01-10-2024
Пенсионерка (12:43:02 01-10-2024) Как всегда,в среднем по стране-это как температура в среднем... 7% от средней пенсии 21т.р. составит 1470 рублей. Откуда они взяли 3 тыс??? Вот горе нам с такими экономистами.
13:18:45 01-10-2024
Надо же ,даже снизошли до работающих пенсионеров.Неслыханная благотворительность...С такими пенсиями и умопомрачительными ценами на паперть надо становиться,иначе ноги протянешь.
13:19:10 01-10-2024
Обидно , что в такой богатейшей стране , как наша Россия , государство не способно обеспечить рядовых пенсионеров приличной пенсией. Вот и приходится изворачиваться , кто как может. Подрабатывать и не платить налоги , торговать кто чем может , комнату сдавать нелегально и прочее. А разве прожить на пенсию в 17000 р. ?
13:23:10 01-10-2024
А, как это, было 21 тыс.руб, повысили на 7.3% и стало 24 тыс.руб? Об инфляции и самим расчетчикам наверное не ловко. Покажите этого математика на экране, хоть посмотрим в лицо.
13:24:28 01-10-2024
21,0 т.р. * 7,3%= 1533 рублей. Откуда 3000,00 рублей?
13:32:30 01-10-2024
33, 70 голосов за!?...
Это ж откуда столько голосующих!?
Отродясь по столько не было ни в одной новости!...
14:15:39 01-10-2024
Гость (13:32:30 01-10-2024) 33, 70 голосов за!?...Это ж откуда столько голосующих!? ... Это счетоводы от выборов. Не важно как проголосуешь, важно как сосчитаешь.
13:37:13 01-10-2024
7% от 21 тыс. никак не может быть 3 тыс.
15:40:40 01-10-2024
татьяна (13:37:13 01-10-2024) 7% от 21 тыс. никак не может быть 3 тыс.... у тех, кто считал, была двойка по математике в 1 классе.
15:05:49 01-10-2024
Назначить день индексации пенсии 1 апреля.
15:18:44 01-10-2024
Пенсионный фонд РФ типа лохотрона. Кручу верчу как хочу!
17:16:24 01-10-2024
А рекламу специально такую подсовывают? Статья о повышении пенсии на 7 %, а реклама о скидке на китайские авто в размере головой пенсии...Ни в чем себе не отказывайте, дорогие пенсионеры...
17:50:58 01-10-2024
Из статьи "Уровень индексации определили исходя из прогноза Минэкономразвития РФ: по данным ведомства, итоговая инфляция к концу 2024-го составит 7,3%." Это те же счетоводы считали, которые пенсию в 21 тыс. руб. проиндексировали на 7,3% и получили 24 тыс.руб? Пачка масла, которая недавно стоила 145 руб. стала стоить 200 руб. И так по многим товарам, нет смысла сейчас все перечислять. И это инфляция в 7,3%?
18:28:06 01-10-2024
Пенсию поднимут на 7%, а тарифы на ЖКХ с 1 июля на 12 %. Компенсирует ли подъём пенсий рост тарифов на ЖКХ.Уж про ценники в магазинах вообще молчу.
19:14:31 01-10-2024
Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12% - итого, из кармана пенсионера за платеж за коммуналку, государство тиснуло 5% дополнительно
21:13:26 01-10-2024
В своём амплуа горе-"слуги народа":
Мухлюют в привычном ключе "счетоводы"...
11:20:53 02-10-2024
При таких безудержных темпах воровства, громкие и умные слова только с способствуют вымиранию народа.