Индексацию пенсий работающих пенсионеров проведут впервые за десять лет

01 октября 2024, 12:11, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Стало известно, на сколько могут проиндексировать пенсии россиян в 2025 году. В Госдуму внесли проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год, а также прогнозы на 2026-й и 2027-й. Там впервые за долгое время прописана и индексация для работающих пенсионеров – им снова начнут повышать пенсию, как и неработающим.

О том, на сколько и кому повысят пенсии в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят пенсии с 1 января 2025 года? Страховые пенсии по старости увеличат на 7,3%, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Уровень индексации определили исходя из прогноза Минэкономразвития РФ: по данным ведомства, итоговая инфляция к концу 2024-го составит 7,3%.

2 А на сколько повысят пенсии работающим пенсионерам в 2025 году? Тоже на 7,3%. Напомним, в этом году Владимир Путин подписал указ о возобновлении пенсий для работающих пенсионеров. Для них индексация с 1 января 2025 года станет первой с 2015 года. С этих пор их ежемесячные выплаты будут индексировать точно так же, как и неработающим пенсионерам.

3 Сколько прибавка к пенсии составит в рублях? Точно сказать невозможно: размер пенсии рассчитывается для каждого индивидуально. При этом в пояснительной записке указано, что к середине 2024-го средний размер пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тысячи рублей. В документе подчеркивается, что после индексации средний размер вырастет до 24 тысяч рублей. Соответственно, средняя прибавка по стране составит около 3 тысяч рублей. В записке также сказано, что сейчас в России проживает 7,85 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона неработающих.

4 Когда и на сколько в 2025 году повысят социальные пенсии? Социальные пенсии, следует из внесенных в Госдуму документов, будут проиндексированы 1 апреля 2025 года. При этом уровень индексации составит 14,75%. Его определили в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров. Отмечается, что после индексации средний размер социальной пенсии увеличится до 15,5 тысячи рублей. Напомним, такой вид пенсии получают россияне, которые не накопили достаточный трудовой стаж для страховой пенсии, инвалиды и те, кто потерял кормильца.