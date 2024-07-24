Минтруд РФ уже представил свои предложения

24 июля 2024, 16:07, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Стало известно, на сколько в России могут повысить МРОТ в 2025 году. Минтруд РФ опубликовал свою версию законопроекта о повышении, пишет ТАСС. Там уже есть готовые подсчеты.

Подробнее о том, на сколько предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда и каким он может быть в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Каким предлагают сделать минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году? 22 440 рублей. Из документов, опубликованных на портале проектов правовых актов , следует, что МРОТ в 2025 году предлагается установить на уровне

2 На сколько может вырасти МРОТ в России? Если это предложение будет поддержано, в 2025-м МРОТ вырастет на 16,6% по сравнению с текущим годом, указано в документах. По словам министра труда Антона Котякова, именно такое повышение требуется, чтобы исполнять указание президента. Напомним, Владимир Путин поручил повышать МРОТ в стране опережающими темпами. Напомним, сейчас федеральный уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, он может увеличиться более чем на три тысячи рублей.

3 Как рассчитывают МРОТ? Размер МРОТ зависит от уровня медианной зарплаты в стране, пояснил Котяков. "С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты", – сказал глава Минтруда.

4 Это уже точная информация? Нет. Пока это лишь законопроект, подготовленный Минтрудом. Теперь ему предстоит рассмотрение в Госдуме. Лишь после того как все согласования будут пройдены, решение вступит в силу. Естественно, сумма может немного измениться.

5 Когда повысят МРОТ в России? 1 января 2025 года. Это традиционная дата индексации минимального размера оплаты труда.