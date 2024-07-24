На сколько увеличится МРОТ в России в 2025 году?
Минтруд РФ уже представил свои предложения
24 июля 2024, 16:07, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Стало известно, на сколько в России могут повысить МРОТ в 2025 году. Минтруд РФ опубликовал свою версию законопроекта о повышении, пишет ТАСС. Там уже есть готовые подсчеты.
Подробнее о том, на сколько предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда и каким он может быть в 2025 году, – в материале amic.ru.
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Каким предлагают сделать минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году?
Из документов, опубликованных на портале проектов правовых актов, следует, что МРОТ в 2025 году предлагается установить на уровне 22 440 рублей.
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На сколько может вырасти МРОТ в России?
Если это предложение будет поддержано, в 2025-м МРОТ вырастет на 16,6% по сравнению с текущим годом, указано в документах. По словам министра труда Антона Котякова, именно такое повышение требуется, чтобы исполнять указание президента. Напомним, Владимир Путин поручил повышать МРОТ в стране опережающими темпами.
Напомним, сейчас федеральный уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, он может увеличиться более чем на три тысячи рублей.
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Как рассчитывают МРОТ?
Размер МРОТ зависит от уровня медианной зарплаты в стране, пояснил Котяков.
"С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты", – сказал глава Минтруда.
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Это уже точная информация?
Нет. Пока это лишь законопроект, подготовленный Минтрудом. Теперь ему предстоит рассмотрение в Госдуме. Лишь после того как все согласования будут пройдены, решение вступит в силу. Естественно, сумма может немного измениться.
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Когда повысят МРОТ в России?
1 января 2025 года. Это традиционная дата индексации минимального размера оплаты труда.
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На что влияет МРОТ?
МРОТ учитывается при выплате пособий по беременности и родам, а также при расчете больничных листов. Кроме того, минимальный размер оплаты труда влияет на зарплату россиян, которые трудятся на полной ставке за "минималку".
Всего повышение коснется 4,2 млн человек.
20:50:14 24-07-2024
Ну если считать сколько лет его не индексировали и не повышали. Сегодня МРОТ должен быть далеко за 100 тыс.