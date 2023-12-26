НОВОСТИЭкономика

На сколько вырастет МРОТ в России и на Алтае в 2024 году и каким будет его размер?

Общероссийский минимальный размер оплаты труда известен уже давно. Но регионы определяют эту величину самостоятельно

26 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Начало года – традиционное время для индексации минимального размера труда (МРОТ). На сколько его повысят в январе 2024-го, власти определились уже давно. Впрочем, далеко не везде МРОТ одинаковый – некоторые регионы определяют величину сами. Так, например, делают в Алтайском крае. И соглашение об установлении МРОТ на 2024 год уже подписано.

Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ в России и в Алтайском крае и каким будет его размер.

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На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2024 года?

Сразу на 18,5%. Такое решение приняли в правительстве по инициативе Владимира Путина.
2

Каким будет МРОТ в России в 2024 году?

Общероссийский МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля.
3

Сколько повышение МРОТ составит в рублях?

Три тысячи рублей. В 2023-м размер МРОТ равен 16 242 рублям.
4

Каким будет размер МРОТ в 2024 году в Алтайском крае?

В Алтайском крае действует трехстороннее соглашение о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики. С одной стороны – правительство края, с другой – профсоюзы, а с третьей – руководители производственных объединений.
25 декабря были подписаны поправки к этому соглашению. По нему размер МРОТ на 2024 год составит 21 070 рублей. Эта величина будет действовать в течение ближайших трех лет.
Виктор Томенко подчеркнул, что с учетом районных коэффициентов МРОТ в отдельных районах края будет достигать 24 тысяч рублей.
5

На что влияет размер МРОТ?

От МРОТ зависит зарплата людей, которые трудятся за "минималку" на полной ставке. Кроме того, минимальный размер оплаты труда учитывается при выплате пособий по беременности и родам, а также расчете больничных листов.
Фото: amic.ru

С 2024 года в Алтайском крае увеличится минимальный размер оплаты труда

Вчера в правительстве состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики
НОВОСТИЭкономика
деньги МРОТ

Комментарии 6

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Гость

13:40:15 26-12-2023

Сколько уже анонсов было вброшено про МРОТ, что можно умереть, не встать.

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Гость

13:47:52 26-12-2023

хорошая новость

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Гость

14:46:01 26-12-2023

Как говорится: а нам то что от этого? Увеличится окладная часть, уменьшится премиальная.

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Гость

14:55:45 26-12-2023

Гость (14:46:01 26-12-2023) Как говорится: а нам то что от этого? Увеличится окладная ча... Взносы больше будут, у МСП с МРОТ 30%, с того, что свыше - 15. Нам ничего, работодатель заплатит больше.

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Колян

16:44:41 26-12-2023

а толку от мрота, если зарплата не увеличивается

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Гость

19:23:45 26-12-2023

Сейчас по новостям местным показывали, как наши алтайские власти в торжественной обстановке подписывают бумажки по МРОТ. Цирк с конями.. 🤦‍♀️

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