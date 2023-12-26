Общероссийский минимальный размер оплаты труда известен уже давно. Но регионы определяют эту величину самостоятельно

26 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Начало года – традиционное время для индексации минимального размера труда (МРОТ). На сколько его повысят в январе 2024-го, власти определились уже давно. Впрочем, далеко не везде МРОТ одинаковый – некоторые регионы определяют величину сами. Так, например, делают в Алтайском крае. И соглашение об установлении МРОТ на 2024 год уже подписано.

Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ в России и в Алтайском крае и каким будет его размер.

1 На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2024 года? Сразу на 18,5%. Такое решение приняли в правительстве по инициативе Владимира Путина.

2 Каким будет МРОТ в России в 2024 году? Общероссийский МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля.

3 Сколько повышение МРОТ составит в рублях? Три тысячи рублей. В 2023-м размер МРОТ равен 16 242 рублям.

4 Каким будет размер МРОТ в 2024 году в Алтайском крае? В Алтайском крае действует трехстороннее соглашение о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики. С одной стороны – правительство края, с другой – профсоюзы, а с третьей – руководители производственных объединений. 25 декабря были подписаны поправки к этому соглашению . По нему размер МРОТ на 2024 год составит 21 070 рублей. Эта величина будет действовать в течение ближайших трех лет. Виктор Томенко подчеркнул, что с учетом районных коэффициентов МРОТ в отдельных районах края будет достигать 24 тысяч рублей.