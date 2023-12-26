На сколько вырастет МРОТ в России и на Алтае в 2024 году и каким будет его размер?
Общероссийский минимальный размер оплаты труда известен уже давно. Но регионы определяют эту величину самостоятельно
26 декабря 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Начало года – традиционное время для индексации минимального размера труда (МРОТ). На сколько его повысят в январе 2024-го, власти определились уже давно. Впрочем, далеко не везде МРОТ одинаковый – некоторые регионы определяют величину сами. Так, например, делают в Алтайском крае. И соглашение об установлении МРОТ на 2024 год уже подписано.
Рассказываем, на сколько увеличится МРОТ в России и в Алтайском крае и каким будет его размер.
1
На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2024 года?
Сразу на 18,5%. Такое решение приняли в правительстве по инициативе Владимира Путина.
2
Каким будет МРОТ в России в 2024 году?
Общероссийский МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля.
3
Сколько повышение МРОТ составит в рублях?
Три тысячи рублей. В 2023-м размер МРОТ равен 16 242 рублям.
4
Каким будет размер МРОТ в 2024 году в Алтайском крае?
В Алтайском крае действует трехстороннее соглашение о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики. С одной стороны – правительство края, с другой – профсоюзы, а с третьей – руководители производственных объединений.
25 декабря были подписаны поправки к этому соглашению. По нему размер МРОТ на 2024 год составит 21 070 рублей. Эта величина будет действовать в течение ближайших трех лет.
Виктор Томенко подчеркнул, что с учетом районных коэффициентов МРОТ в отдельных районах края будет достигать 24 тысяч рублей.
5
На что влияет размер МРОТ?
От МРОТ зависит зарплата людей, которые трудятся за "минималку" на полной ставке. Кроме того, минимальный размер оплаты труда учитывается при выплате пособий по беременности и родам, а также расчете больничных листов.
13:40:15 26-12-2023
Сколько уже анонсов было вброшено про МРОТ, что можно умереть, не встать.
13:47:52 26-12-2023
хорошая новость
14:46:01 26-12-2023
Как говорится: а нам то что от этого? Увеличится окладная часть, уменьшится премиальная.
14:55:45 26-12-2023
Гость (14:46:01 26-12-2023) Как говорится: а нам то что от этого? Увеличится окладная ча... Взносы больше будут, у МСП с МРОТ 30%, с того, что свыше - 15. Нам ничего, работодатель заплатит больше.
16:44:41 26-12-2023
а толку от мрота, если зарплата не увеличивается
19:23:45 26-12-2023
Сейчас по новостям местным показывали, как наши алтайские власти в торжественной обстановке подписывают бумажки по МРОТ. Цирк с конями.. 🤦♀️