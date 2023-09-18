Для разных групп населения сумма будет отличаться

18 сентября 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стало известно, какой будет величина прожиточного минимума в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко уже подписал документ, утвердивший повышение. Как и всегда, для разных групп населения суммы будут разные.

О том, на сколько увеличат прожиточный минимум и каким он будет, – в материале amic.ru.

1 Когда в Алтайском крае увеличится прожиточный минимум? С 1 января 2024 года. Как и всегда, прожиточный минимум будет утвержден на год: до 31 декабря 2024 года.

2 На сколько увеличат прожиточный минимум в Алтайском крае? Общий прожиточный минимум в Алтайском крае увеличится почти на тысячу рублей. Более чем на тысячу рублей вырастет размер прожиточного минимума для трудоспособного населения. Рост прожиточного минимума для детей будет более скромным – около 600 рублей. Самое незначительное увеличение прожиточного минимума ждет пенсионеров – меньше 550 рублей.

3 Каким будет прожиточный минимум в Алтайском крае в 2024 году? С 1 января 2024 года прожиточный минимум для разных групп населения будет составлять: общий прожиточный минимум – 13 753 рубля ;

; для трудоспособного населения – 14 991 рубль ;

; для детей – 13 975 рублей ;

; для пенсионеров – 12 608 рублей.