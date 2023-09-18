На сколько увеличится прожиточный минимум в Алтайском крае в 2024 году?
Для разных групп населения сумма будет отличаться
18 сентября 2023, 14:27, ИА Амител
Фото: amic.ru
Стало известно, какой будет величина прожиточного минимума в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко уже подписал документ, утвердивший повышение. Как и всегда, для разных групп населения суммы будут разные.
О том, на сколько увеличат прожиточный минимум и каким он будет, – в материале amic.ru.
1
Когда в Алтайском крае увеличится прожиточный минимум?
С 1 января 2024 года. Как и всегда, прожиточный минимум будет утвержден на год: до 31 декабря 2024 года.
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На сколько увеличат прожиточный минимум в Алтайском крае?
Общий прожиточный минимум в Алтайском крае увеличится почти на тысячу рублей.
Более чем на тысячу рублей вырастет размер прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Рост прожиточного минимума для детей будет более скромным – около 600 рублей.
Самое незначительное увеличение прожиточного минимума ждет пенсионеров – меньше 550 рублей.
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Каким будет прожиточный минимум в Алтайском крае в 2024 году?
С 1 января 2024 года прожиточный минимум для разных групп населения будет составлять:
- общий прожиточный минимум – 13 753 рубля;
- для трудоспособного населения – 14 991 рубль;
- для детей – 13 975 рублей;
- для пенсионеров – 12 608 рублей.
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Какой сейчас в Алтайском крае размер прожиточного минимума?
В 2023 году общий прожиточный минимум в регионе равен 12 794 рублям, для трудоспособных граждан – 13 945 рублям, для детей – 13 373 рублям, а для пенсионеров – 12 065 рублям.
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