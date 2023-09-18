НОВОСТИЭкономика

Прожиточный минимум увеличили в Алтайском крае. Меньше всего — для пенсионеров

Новый прожиточный минимум будет действовать в регионе до 31 декабря 2024 года

18 сентября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу населения – 13 753 рубля, для трудоспособного населения – 14 991 рубль, для детей – 13 975 рублей, для пенсионеров – 12 608 рублей", – говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в 2023 году прожиточный минимум в крае составляет 12 794 рубля, для трудоспособного населения – 13 945 рублей, для детей – 13 373 рубля, для пенсионеров – 12 065 рублей.

Таким образом, сам минимум и минимум для трудоспособного населения вырастут примерно на 1 тыс. рублей, для детей – на 600 рублей, а для пенсионеров – на 540 рублей.

Алтайский край

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

11:26:10 18-09-2023

Эта за чертой бедности, а не прожиточный минимум, не зря у нас все пенсионеры работают, кто на грядках, кто на работе, на эти деньги не выжить.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:54 18-09-2023

Гость (11:26:10 18-09-2023) Эта за чертой бедности, а не прожиточный минимум, не зря у н... Те кто живёт на максимум, решают какой должен быть минимум)

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:27 18-09-2023

пенсионерам деньги не нужны с такими большими пенсиями. Спасибо за заботу!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ужас!

11:28:54 18-09-2023

А ведь эти жалкие копейки, на которые можно только медленно и мучительно умирать от голодомора нам прописывают долларовые мультимиллионеры, буквально купающиеся в халявных откатах, заносах и распилах, проще говоря, в массовом воровстве бюджета и обворовывании таким образом населения.

  60 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:37 18-09-2023

Меньше 150 долларов. Уровень Ганны и Гондураса. Только там тепло и бензин почти бесплатно

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:47 18-09-2023

Гость (11:34:37 18-09-2023) Меньше 150 долларов. Уровень Ганны и Гондураса. Только там т... Покуда ты делаешь элементарные орфографические ошибки, тебя слушать - что столб уважать.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:32 18-09-2023

Спасибо от всей души!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:35 18-09-2023

И вот если ты хоть на копейку получаешь больше, а именно начислено, а не на руки, то всё - боГатый! И доблестные стражи социальной защиты - не предоставят ни какие льготы и пособия, хоть сдохни.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:00 18-09-2023

Гость (11:44:35 18-09-2023) И вот если ты хоть на копейку получаешь больше, а именно нач... "Доблестные стражи", как Вы изволили выразиться, исполняют закон, не более того. Обращайтесь с законотворческой инициативой, изменят закон - изменится решение.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:16 18-09-2023

А в это время эмигрировавшие из АК немцы, ни дня не работавшие в Германии, массово скупают квартиры в Калининграде, разъезжая по городу на машинах за миллионы рублей. И это все - на социал для безработных!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:20 18-09-2023

Гость (11:55:16 18-09-2023) А в это время эмигрировавшие из АК немцы, ни дня не работавш... Хотя бы один пример)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:29 18-09-2023

Гость (14:29:20 18-09-2023) Хотя бы один пример) ... Только оттуда, подтверждаю - гора машин с немецкими номерами и много с литовскими

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:53 18-09-2023

Ой! А что же до выборов не объявили такую радостную новость?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:32:48 18-09-2023

Новость прям в понедельник. Губернатору букет роз, а всем остальным остатки. Живи не хочу и ни в чем себе не отказывай. Коммуналка вырастет сентября и января сл.года ,потому и сюрпризы тоже с сентября. Победа и всё на этом, живите как хотите, всем по чуть-чуть, нам бы хватило . И отхватят , за этот год и следующем.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:51 18-09-2023

а хоть кто-то уз утвердивших этот минимум живет на него?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

16:01:24 18-09-2023

Президент по телеку-Россия пятое место среди экономик мира. Почему пенсионеры нищие? Почему зарплаты нищенские?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

11:17:25 20-09-2023

К людям как к животным относятся сами проживите на такие гроши,только одна квартплата такая ,а ещё нужно одеваться,продукты покупать,чтобы вы так жили на воде и хлебе

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров