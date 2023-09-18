Прожиточный минимум увеличили в Алтайском крае. Меньше всего — для пенсионеров
Новый прожиточный минимум будет действовать в регионе до 31 декабря 2024 года
18 сентября 2023, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Документ опубликован на сайте правительства региона.
"Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу населения – 13 753 рубля, для трудоспособного населения – 14 991 рубль, для детей – 13 975 рублей, для пенсионеров – 12 608 рублей", – говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует до 31 декабря 2024 года.
Напомним, в 2023 году прожиточный минимум в крае составляет 12 794 рубля, для трудоспособного населения – 13 945 рублей, для детей – 13 373 рубля, для пенсионеров – 12 065 рублей.
Таким образом, сам минимум и минимум для трудоспособного населения вырастут примерно на 1 тыс. рублей, для детей – на 600 рублей, а для пенсионеров – на 540 рублей.
11:26:10 18-09-2023
Эта за чертой бедности, а не прожиточный минимум, не зря у нас все пенсионеры работают, кто на грядках, кто на работе, на эти деньги не выжить.
11:35:54 18-09-2023
Гость (11:26:10 18-09-2023) Эта за чертой бедности, а не прожиточный минимум, не зря у н... Те кто живёт на максимум, решают какой должен быть минимум)
11:28:27 18-09-2023
пенсионерам деньги не нужны с такими большими пенсиями. Спасибо за заботу!
11:28:54 18-09-2023
А ведь эти жалкие копейки, на которые можно только медленно и мучительно умирать от голодомора нам прописывают долларовые мультимиллионеры, буквально купающиеся в халявных откатах, заносах и распилах, проще говоря, в массовом воровстве бюджета и обворовывании таким образом населения.
11:34:37 18-09-2023
Меньше 150 долларов. Уровень Ганны и Гондураса. Только там тепло и бензин почти бесплатно
14:28:47 18-09-2023
Гость (11:34:37 18-09-2023) Меньше 150 долларов. Уровень Ганны и Гондураса. Только там т... Покуда ты делаешь элементарные орфографические ошибки, тебя слушать - что столб уважать.
11:42:32 18-09-2023
Спасибо от всей души!
11:44:35 18-09-2023
И вот если ты хоть на копейку получаешь больше, а именно начислено, а не на руки, то всё - боГатый! И доблестные стражи социальной защиты - не предоставят ни какие льготы и пособия, хоть сдохни.
15:06:00 18-09-2023
Гость (11:44:35 18-09-2023) И вот если ты хоть на копейку получаешь больше, а именно нач... "Доблестные стражи", как Вы изволили выразиться, исполняют закон, не более того. Обращайтесь с законотворческой инициативой, изменят закон - изменится решение.
11:55:16 18-09-2023
А в это время эмигрировавшие из АК немцы, ни дня не работавшие в Германии, массово скупают квартиры в Калининграде, разъезжая по городу на машинах за миллионы рублей. И это все - на социал для безработных!
14:29:20 18-09-2023
Гость (11:55:16 18-09-2023) А в это время эмигрировавшие из АК немцы, ни дня не работавш... Хотя бы один пример)
14:57:29 18-09-2023
Гость (14:29:20 18-09-2023) Хотя бы один пример) ... Только оттуда, подтверждаю - гора машин с немецкими номерами и много с литовскими
12:08:53 18-09-2023
Ой! А что же до выборов не объявили такую радостную новость?
13:32:48 18-09-2023
Новость прям в понедельник. Губернатору букет роз, а всем остальным остатки. Живи не хочу и ни в чем себе не отказывай. Коммуналка вырастет сентября и января сл.года ,потому и сюрпризы тоже с сентября. Победа и всё на этом, живите как хотите, всем по чуть-чуть, нам бы хватило . И отхватят , за этот год и следующем.
15:42:51 18-09-2023
а хоть кто-то уз утвердивших этот минимум живет на него?
16:01:24 18-09-2023
Президент по телеку-Россия пятое место среди экономик мира. Почему пенсионеры нищие? Почему зарплаты нищенские?
11:17:25 20-09-2023
К людям как к животным относятся сами проживите на такие гроши,только одна квартплата такая ,а ещё нужно одеваться,продукты покупать,чтобы вы так жили на воде и хлебе