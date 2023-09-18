Прожиточный минимум увеличили в Алтайском крае. Меньше всего — для пенсионеров

Новый прожиточный минимум будет действовать в регионе до 31 декабря 2024 года

18 сентября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу населения – 13 753 рубля, для трудоспособного населения – 14 991 рубль, для детей – 13 975 рублей, для пенсионеров – 12 608 рублей", – говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в 2023 году прожиточный минимум в крае составляет 12 794 рубля, для трудоспособного населения – 13 945 рублей, для детей – 13 373 рубля, для пенсионеров – 12 065 рублей.

Таким образом, сам минимум и минимум для трудоспособного населения вырастут примерно на 1 тыс. рублей, для детей – на 600 рублей, а для пенсионеров – на 540 рублей.