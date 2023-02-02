На сколько в 2023 году увеличились выплаты по больничным листам?

Размер пособий по листам нетрудоспособности повысили ещё с января

02 февраля 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Размер выплат по больничным листам, как и многие другие пособия, увеличился с начала 2023 года. Фиксированной суммы пособия нет: человеку оплачивают лист нетрудоспособности, исходя из его трудового стажа. Но власти повысили максимальный размер выплаты, который можно получить за день "простоя".

О том, какой будет максимальная сумма выплаты по больничному в 2023 году, – в материале amic.ru.

1 Каким будет максимальный размер выплаты по больничному листу в 2023 году? 2 736,99 рубля за день. Такую сумму установили с 1 января 2023 года, рассказала начальник управления организации страховых выплат Соцфонда России по Алтайскому краю Елена Воронцова. Это предел, выше которого выплату по больничному получить нельзя.

2 Кому оплачивают лист нетрудоспособности в максимальном размере? На максимальную выплату могут претендовать сотрудники, чей трудовой стаж превышает восемь лет. При этом не все получат именно 2736 рублей. Этой категории граждан выплачивают 100% от среднего заработка за каждый день, но не больше предельной суммы.

3 Сколько за больничный платят людям со стажем от 5 до 8 лет? Для таких сотрудников размер выплаты составляет 80% от среднего заработка в день.

4 Как оплачивают больничный людям со стажем меньше пяти лет? Если вы официально трудитесь меньше пяти лет, вам оплатят больничный в размере 60% от среднего заработка за каждый день.

5 А что, если я не могу подтвердить размер своего заработка? Если у вас нет подтверждения, сколько вы зарабатывали в последние два года, или ваш средний доход был ниже МРОТ, вам назначат выплату больничного исходя из МРОТ (в пересчёте на каждый рабочий день). Уровень МРОТ в Алтайском крае в 2023 году – 17 786 рублей.