Маткапитал, пенсии и выплаты. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 года?

Размер многих пособий увеличится, а некоторые медики начнут получать прибавку к зарплате

01 февраля 2023, 06:17, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В феврале в России традиционно продолжаются индексации, начавшиеся с начала года. В последний месяц зимы власти увеличат размер маткапитала и большого количества социальных выплат. Кроме того, с февраля ощутимую прибавку к зарплате начнут получать некоторые медработники.

Но будут и другие нововведения. Например, за нарушение закона "о суверенном Рунете" начнут штрафовать, а наша страна начнёт ответные действия против введённого Западом "потолка цен" на топливо.

О главных изменениях, которые ждут россиян в феврале 2023 года, – в материале amic.ru.

1 Индексация материнского капитала Размер материнского капитала увеличится с 1 февраля. Это плановая индексация, которую ежегодно проводит российское правительство. В этот раз сумму повысят на 11,9%. После индексации сумма выплаты за первого ребёнка составит 586 946 рублей, а за второго – 775 628 рублей. Семьям, которые уже получили деньги за первенца, после рождения второго будет положена доплата в размере 188 681 рубля. "Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей – приоритет государственной политики России", – прокомментировал индексацию спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробнее об индексации маткапитала и том, кому он положен, читайте в материале amic.ru

2 Увеличение пенсий Также с 1 февраля 2023 года увеличится и размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это денежный эквивалент натуральных льгот, которые по закону положены некоторым категориям граждан. Эти категории льготников, как правило, уже получают пенсию, а ЕДВ приходит вместе с ней. Поэтому выплату неофициально называют "прибавкой" к пенсии. Соответственно, повышение ЕДВ в каком-то смысле является и повышением пенсии. Получать больше денег станут инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды войны, Герои Советского Союза и России. Это лишь самые многочисленные категории – на самом деле их больше. Всего, по разным подсчётам, ЕДВ получают около 15 млн человек. Прибавку к пенсии увеличат на 11,9%. Впрочем, сколько это в рублях, зависит от каждой конкретной категории. Подробнее о том, кому какая ЕДВ будет положена с 1 февраля, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ"

3 Детские выплаты Кроме того, с 1 февраля в России проиндексируют и многие детские пособия. По данным Минфина, более 40 различных мер поддержки увеличатся на 11,9% – это официальный уровень индексации за 2022 год. Многие их этих льгот связаны с детьми. Так, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребёнка: с 1 февраля он составит 22 909 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком младше полутора лет будет составлять 8591 рубль. Проиндексируют и выплату, которая положена родителям при усыновлении детей. Минимальный размер пособия составит 22 909 рублей, а максимальный – 175 043 рубля. Подробнее о том, какие детские пособия проиндексируют и каким будет их размер, читайте в материале amic.ru

4 Выплаты медикам Российских медиков с 1 февраля 2023 года ждут новые социальные выплаты. О введении меры поддержки в начале года объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, прибавку к зарплате ежемесячно будут получать медработники самых дефицитных специальностей и должностей. По словам главы кабмина, на поддержку государства смогут рассчитывать сотрудники ЦРБ, районных и участковых больниц, врачи поликлиник, медики скорой помощи. Известен и размер выплат. Самую большую прибавку – 18,5 тысячи рублей – будут получать врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Минимальную выплату – 4,5 тысячи рублей – будут перечислять младшему медперсоналу районных больниц, поликлиник и скорой помощи. На эти цели из федерального бюджета выделили 152,4 млрд рублей. По словам Мишустина, выплаты будут получать 1,1 млн медработников по всей стране. Появление новой меры поддержки медиков уже подтвердили и в Минздраве Алтайского края. Там сообщили, что, по предварительным подсчётам, выплаты будут получать более 11 тысяч медиков региона. Всё, что известно о выплатах на данный момент, читайте в материале amic.ru

5 Наказание за несоблюдение закона "о суверенном Рунете" С 1 февраля расширится закон "о суверенном Рунете", который появился ещё в 2019 году. Напомним, эта инициатива ввела жёсткие требования для операторов связи по всей стране. Теперь они обязаны действовать так, чтобы российский сегмент интернета мог бесперебойно работать даже при отключении от мировой паутины. А сейчас появились и штрафы за неисполнение требований. Применять их будут ко всем, кого по закону "о суверенном Рунете" внесли в специальный реестр операторов связи. Так, гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, ИП – от 10 до 20 тысяч рублей, юрлицам – от 30 до 50 тысяч рублей. О том, что это за закон и какие требования обязаны исполнять операторы связи, читайте в материале amic.ru

6 Ответные меры на западный "потолок цен" С 1 февраля начнут действовать ответные меры, которые Россия предприняла из-за введения Западом "потолка цен" на российскую нефть. Напомним, западные страны договорились установить предельные цены, за которые разрешено закупать российское горючее. В РФ решили, что не будут играть по этим правилам. Так что с 1 февраля российским компаниям запрещено продавать нефть зарубежным физическим и юридическим лицам, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены. Причём неважно, на каком этапе он может применяться – если этот пункт есть в контракте, совершить сделку будет невозможно. "Благополучие Евросоюза строилось на дешёвых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен – в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане", – прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.