На сколько в Алтайском крае с прошлого лета подорожали огурцы и помидоры?

Подсчитали, как изменились "летние" цены на овощи по сравнению с 2023 годом

25 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Как известно, лето – это пора свежих овощей. В теплое время года огурцы и помидоры стоят заметно меньше, нежели зимой.

Amic.ru выяснил, как изменились "летние" цены на овощи 2024 года по сравнению с теми, что были в 2023-м.

Салатик стал дороже

Килограмм огурцов в Алтайском крае стоит в среднем 90,10 рубля, следует из сводки Алтайкрайстата на 19 августа. Примерно в тот же период 2023-го он обходился в 76,28 рубля. Таким образом, за год цена выросла на 18,1%.

Помидоры в августе 2023-го на Алтае продавали в среднем по 131,31 рубля за килограмм. Сейчас средняя стоимость – 157,41 рубля. Килограмм с прошлого года стал стоить дороже на 19,8%.

Другие овощи подешевели

Зато за год в регионе подешевел репчатый лук. Вместо 52,44 рубля за кг, которые были в августе 2023-го, средняя стоимость сейчас составляет 42,37 рубля. Цена снизилась на 19,2%.

На 21,1% подешевела капуста – с 50,56 до 39,89 рубля за килограмм.

Морковь стоит на 6,4% дешевле, чем год назад: 65,16 рубля за кг вместо 69,68 рубля.

А что там с фруктами?

А вот яблоки и бананы (цены на другие фрукты Алтайкрайстат не отслеживает) заметно выросли.

Килограмм яблок, который летом 2023-го обходился в среднем в 161,27 рубля, сейчас стоит порядка 198,28 рубля. Цена выросла на 22,9%.

Еще сильнее по сравнению с прошлым годом подорожали бананы – с 108,65 до 149,86 рубля за килограмм. Другими словами, стоимость подскочила на 37,9%.