Законопроект еще рассматривается, но в первом чтении его уже одобрили

25 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пенсий в России в 2024 году. Речь идет о выплатах, которые ежемесячно получают неработающие пенсионеры. Информация об этом появилась на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Депутаты пояснили, что необходимые средства уже заложены в проект бюджета. Уже подсчитано, сколько повышение составит в рублях и каким будет средний размер пенсии.

О том, на сколько увеличатся пенсии россиян в 2024 году, читайте на amic.ru.

1 На сколько увеличат пенсии россиян в 2024 году? На 7,5%. Такой уровень указан в документе, который приняли в первом чтении. Об этом же заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

2 Это уже точный уровень индексации? Официально нет. Для начала нужно, чтобы законопроект прошел все чтения, а затем его подписал президент. Но учитывая, что в первом чтении документ полностью поддержали, мало сомнений, что индексацию пенсий утвердят на отметке в 7,5%.

3 Сколько повышение составит в рублях? Из документов следует, что в среднем пенсии неработающих пенсионеров в России увеличатся на 1,6 тысячи рублей в 2024 году.

4 Каким будет средний размер пенсии в России в 2024 году? Согласно подсчетам, после повышения в 2024 году средний размер пенсии для неработающих россиян составит 23,4 тысячи рублей.

5 Когда в 2024 году проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам? В самом начале года – с 1 января 2024-го.

6 Сколько в России неработающих пенсионеров? Как заявил в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин, индексация коснется более 32 млн россиян.

7 Будет ли в 2024 году индексация пенсий работающим пенсионерам? Нет. Пенсии для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Вопрос о том, чтобы возобновить регулярное повышение, не раз поднимался в Госдуме. Но такого решения до сих пор не принято. Поэтому работающих пенсионеров ждет лишь перерасчет – их пенсии в 2024-м увеличатся на незначительную сумму. "Если говорить о пенсии работающих пенсионеров, то с 2016 года они не индексируются, однако перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год. И ежегодно, согласно перерасчету, наблюдается небольшое, но все же повышение пенсии. Чем дольше, по возможности, человек продолжает работать, тем выше в итоге будет его пенсия", – передает "РГ" слова члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина.