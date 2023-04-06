Россияне могут ежегодно получать налоговые вычеты на оплату различных услуг, в том числе образовательных и медицинских. Госдума предлагает увеличить размеры вычетов

06 апреля 2023, 15:33, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

В России хотят увеличить размер налоговых вычетов (по НДФЛ) на образование и лечение, а также на покупку лекарств.

Среди авторов соответствующего законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента. Кто и на каких условиях может получить налоговые вычеты и на сколько предлагают увеличить их размеры – в разборе amic.ru.

1 Что такое налоговый вычет? Налоговый вычет – это сумма, с которой можно не платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. "Благодаря вычету можно уменьшить сумму НДФЛ с доходов или вернуть из бюджета уже уплаченную сумму", – говорится на сайте госуслуг. В России можно получить налоговый вычет на: обучение;

лечение;

страхование;

улучшение жилищных условий.

2 На сколько хотят увеличить размеры налоговых вычетов? Согласно законопроекту, предельный размер расходов, которые учитывают при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребёнка, могут увеличить с 50 до 110 тыс. рублей. А размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств может вырасти со 120 до 150 тыс. рублей. Об этом пишут на сайте Госдумы. Соответствующие изменения хотят внести в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.

3 Кто и зачем предложил увеличить налоговые вычеты в России? Президент Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты на собственное обучение, образование детей, лечение и покупку лекарств в послании Федеральному собранию 21 февраля. Также российский лидер подчеркнул, что нужно повысить востребованность налоговых вычетов. "Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан", – цитирует Путина РБК.

4 Какой максимальный налоговый вычет можно получить сейчас? Общий размер налоговых вычетов, которые может получить россиянин, – 120 тыс. рублей в год. На эту сумму при наличии документов, подтверждающих расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, можно сократить сумму полученных за год доходов, которая облагается НДФЛ по ставке 13%. Это значит, что человек может вернуть 13%, в том числе от максимальной суммы в 120 тыс. рублей.

5 Кто и в каких случаях может получить налоговый вычет на обучение? Получить вычет на обучение можно после оплаты учёбы в частном детском саду, платной школе, вузе, спортивной секции, художественной и музыкальной школе или на курсах по вождению. При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия. Налоговый вычет могут оформить те, кто оплатил обучение за себя, своих детей, подопечных, братьев или сестёр хотя бы по одному родителю. Это возможно при условии, что учащимся детям, братьям и сёстрам ещё не исполнилось 24 года. В таком случае лимит налогового вычета – 120 тыс. рублей. А вот родители и опекуны могут получать за детей только до 50 тыс. рублей (то есть на одного ребёнка можно вернуть только 6,5 тыс. рублей). Другие родственники не могут получить такой вычет. Например, он недоступен бабушкам и дедушкам, которые заплатили за учёбу внука в университете.