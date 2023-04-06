На сколько в России хотят увеличить налоговые вычеты и как их получить?
Россияне могут ежегодно получать налоговые вычеты на оплату различных услуг, в том числе образовательных и медицинских. Госдума предлагает увеличить размеры вычетов
06 апреля 2023, 15:33, Анастасия Бичакова
В России хотят увеличить размер налоговых вычетов (по НДФЛ) на образование и лечение, а также на покупку лекарств.
Среди авторов соответствующего законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента. Кто и на каких условиях может получить налоговые вычеты и на сколько предлагают увеличить их размеры – в разборе amic.ru.
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет – это сумма, с которой можно не платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%.
"Благодаря вычету можно уменьшить сумму НДФЛ с доходов или вернуть из бюджета уже уплаченную сумму", – говорится на сайте госуслуг.
В России можно получить налоговый вычет на:
- обучение;
- лечение;
- страхование;
- улучшение жилищных условий.
На сколько хотят увеличить размеры налоговых вычетов?
Согласно законопроекту, предельный размер расходов, которые учитывают при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребёнка, могут увеличить с 50 до 110 тыс. рублей.
А размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств может вырасти со 120 до 150 тыс. рублей. Об этом пишут на сайте Госдумы.
Соответствующие изменения хотят внести в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.
Кто и зачем предложил увеличить налоговые вычеты в России?
Президент Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты на собственное обучение, образование детей, лечение и покупку лекарств в послании Федеральному собранию 21 февраля.
Также российский лидер подчеркнул, что нужно повысить востребованность налоговых вычетов.
"Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан", – цитирует Путина РБК.
Какой максимальный налоговый вычет можно получить сейчас?
Общий размер налоговых вычетов, которые может получить россиянин, – 120 тыс. рублей в год.
На эту сумму при наличии документов, подтверждающих расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, можно сократить сумму полученных за год доходов, которая облагается НДФЛ по ставке 13%.
Это значит, что человек может вернуть 13%, в том числе от максимальной суммы в 120 тыс. рублей.
Кто и в каких случаях может получить налоговый вычет на обучение?
Получить вычет на обучение можно после оплаты учёбы в частном детском саду, платной школе, вузе, спортивной секции, художественной и музыкальной школе или на курсах по вождению. При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия.
Налоговый вычет могут оформить те, кто оплатил обучение за себя, своих детей, подопечных, братьев или сестёр хотя бы по одному родителю. Это возможно при условии, что учащимся детям, братьям и сёстрам ещё не исполнилось 24 года. В таком случае лимит налогового вычета – 120 тыс. рублей.
А вот родители и опекуны могут получать за детей только до 50 тыс. рублей (то есть на одного ребёнка можно вернуть только 6,5 тыс. рублей).
Другие родственники не могут получить такой вычет. Например, он недоступен бабушкам и дедушкам, которые заплатили за учёбу внука в университете.
А за какое лечение можно получить налоговый вычет?
Россияне могут получить налоговый вычет на лекарства, в том числе для членов семьи, страховые взносы по договору ДМС на своё лечение и лечение семьи.
Вычет оформляют на медицинские услуги, оказанные самому получателю, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновлённым) и подопечным до 18 лет.
Среди них:
- обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография);
- приёмы врачей;
- лечение и протезирование зубов (отбеливание, брекеты, виниры, коронки, имплантация);
- медицинская экспертиза;
- медицинская реабилитация;
- лечение и диагностика в санатории;
- хирургическое лечение (пороков развития, болезней органов дыхания, кровообращения, нервной системы, пищеварения, а также злокачественных новообразований);
- операции на суставах;
- имплантация протезов, кардиостимуляторов и металлических конструкций;
- лечение сахарного диабета;
- ведение беременности, а также платные роды;
- лечение бесплодия, ЭКО.
Какие документы нужны для оформления вычета и возврата НДФЛ?
Чтобы вернуть налоговой вычет на оплату обучения за себя, нужны:
- копия договора на обучение;
- копия лицензии, если её номера нет в договоре;
- копии квитанций и чеков на оплату;
- справка о доходах 2-НДФЛ;
- заявление на возврат НДФЛ.
При оплате обучения за себя, братьев или сестёр дополнительно понадобятся:
- копия документа с подтверждением родства;
- справка, подтверждающая очную форму обучения;
- копия документа о подтверждении опеки или попечительства.
Перечень документов, необходимых для оплаты лечения и лекарств, можно посмотреть по ссылке.
16:03:47 06-04-2023
Про вычет на обучение я слышу уже много лет. Но он как был 50 тыс, так и остался. Подозреваю, что останется и дальше.