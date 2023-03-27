На сколько в США повысили базовую ставку и как это повлияет на мировую экономику?
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку, но в ближайшее время её могут увеличить снова
27 марта 2023, 14:01, Анастасия Бичакова
Федеральная резервная система США (Федрезерв, ФРС) увеличила базовую (ключевую) ставку. Но повышение оказалось не таким радикальным, каким его планировали ранее. Это связано с крахом одного из крупнейших банков страны SVB и риском "банкопада".
Что такое ключевая ставка, как её изменение влияет на экономику и какие меры приняли, чтобы не допустить дальнейшего закрытия кредитных организаций в Соединённых Штатах, разбирался amic.ru.
Что такое базовая ставка и на что влияет её изменение?
Это процентная ставка, по которой банки США предоставляют избыточные средства другим коммерческим банкам.
Целевую ставку по федеральным фондам задаёт Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС*, объясняет ТАСС. Определяется значение или диапазон значений. Речь идёт о "тех самых" 0-0,25% годовых (а иногда и больше).
Изменение ставки влияет на экономику. Чем она ниже, тем выше уровень потребления и больше объёмы капиталовложений.
А чем ставка выше, тем меньше денег в экономике и дороже кредиты. Значит, спрос на них растёт, а вместе с этим увеличивается стоимость доллара. То есть монетарная политика ужесточается.
*Федеральная резервная система
На сколько ФРС повысила базовую ставку?
Напомним, в прошлом году ставку увеличили в семь раз. В декабре её подняли на 50 базисных пунктов (б. п.) – до 4,25-4,5% годовых, а до этого на четырёх заседаниях – сразу на 75 б. п.
Теперь федеральная резервная система повысила ключевую ставку до 4,75-5% (на 25 б. п.). Это максимальное значение с 2006 года, также уточняет ТАСС в материале от 23 марта.
Как сообщает "Коммерсантъ", средний прогноз базовой ставки на конец 2023-го – 5,1%.
"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе", – говорится в решении Комитета по операциям на открытом рынке, опубликованном на сайте ФРС.
Какие у США прогнозы по инфляции и ВВП?
Прогноз по инфляции в США в этом году повысили с 3,1 до 3,3%, а на 2024-й он сохранился на уровне 2,5%.
Прогнозы по ВВП ухудшились: на 2023-й – с 0,5 до 0,4%, а на следующий год – с 1,6 до 1,2%.
Правда, что ключевую ставку в США хотели сделать ещё выше?
Да. Forbes отмечает, что несколько недель назад, на мартовском заседании ФРС, ключевую ставку хотели повысить аж на 50 б. п.
На выступлении в Конгрессе 7 марта председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что инфляционное давление выше, чем предполагали ранее. Так, Федрезерв мог перейти к ускоренному повышению ставок, чтобы побороть риски роста цен.
Но ситуация изменилась. В Соединенных штатах и Европе сразу несколько банков потерпели крах.
Закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley Bank (SVB). В результате, начался массовый отток капитала из других региональных банков.
"За несколько дней после краха SVB банковский сектор США лишился около 465 млрд капитализации", — уточняет издание.
Добавим, что крах потерпел банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank, передаёт РБК. Об этом стало известно 13 марта.
В связи с этим жители США обналичили порядка 100 млрд долларов. Чаще всего деньги снимают клиенты маленьких организаций, отмечает РЕН ТВ.
Чтобы не произошло "банкопада", в стране перешли к решительным, но "мягким" действиям.
Как Федеральная резервная система борется с закрытием банков?
ФРС упростила доступ к "дисконтному окну" – инструменту для поддержки банков.
Поэтому с момента краха SVB американские банки заняли у регулятора больше 300 млрд долларов. Это попытка избавиться от нехватки ликвидности.
Правда, что монетарную политику США всё равно могут ужесточить?
Да, правда. Крах SVB не сбил США с ужесточения монетарной политики. Пауэлл заявил, что банковская система страны "надёжна и устойчива".
При этом председатель ФРС признал, что банковские потрясения могут привести к "ужесточению условий кредитования для домашних хозяйств и предприятий, что повлияет на американскую экономику".
По его словам, Федрезерв рассматривал сохранение ставки. Но в итоге приняли другое решение, поскольку инфляционное давление по-прежнему высокое.
Но дальнейшие действия ФРС до сих пор остаются под вопросом, сообщает Reuters.
Что будет с ключевой ставкой США дальше?
По информации CME Group, по основному сценарию – с вероятностью 65% – закладывают паузу в повышении базовой ставки на следующем заседании 3 мая.
"Если следовать прогнозу по уровню ставки от ФРС на конец этого года (5,1%), нас наверняка ждёт ещё одно повышение на 25 б. п.", – считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.
Но окончательное решение всё-таки будет зависеть от инфляции и состояния банковской системы страны.
Изменение базовой ставки США влияет на мировую экономику?
Да. Изменение базовой ставки США влияет на мировую экономику.
"Виток проблем в экономике только начинает назревать", – убеждён колумнист Bloomberg Джонатан Левин.
Период высокой инфляции может затянуться. Но при этом цена реальных активов (золота) продолжит расти, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
"Для рынков акций, как ни странно, повышение ставки также позитивно: компании, владеющие реальными активами, продолжат дорожать, а в ситуации отрицательных реальных ставок на рынке многие сектора продолжат получать прибыль", – указал эксперт. При этом давление на банковский сектор сохранится.
Понижение ключевой ставки и смягчение кредитно-финансовой политики может привести к дальнейшему снижению доллара, выразили мнение аналитики Wells Fargo.
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