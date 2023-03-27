Это процентная ставка, по которой банки США предоставляют избыточные средства другим коммерческим банкам.

Целевую ставку по федеральным фондам задаёт Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС*, объясняет ТАСС. Определяется значение или диапазон значений. Речь идёт о "тех самых" 0-0,25% годовых (а иногда и больше).

Изменение ставки влияет на экономику. Чем она ниже, тем выше уровень потребления и больше объёмы капиталовложений.

А чем ставка выше, тем меньше денег в экономике и дороже кредиты. Значит, спрос на них растёт, а вместе с этим увеличивается стоимость доллара. То есть монетарная политика ужесточается.

*Федеральная резервная система