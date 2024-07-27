На сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года?
Некоторые россияне, продолжающие работать, смогут получить пенсионную прибавку
27 июля 2024, 07:30, ИА Амител
Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru
1 августа – традиционная дата пересчета размера пенсий работающих пенсионеров. Те, кто по достижении пенсионного возраста продолжает трудовую деятельность, смогут получить некоторую прибавку.
О том, на сколько увеличатся пенсии, – в материале amic.ru.
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Кому повысят пенсию с 1 августа 2024 года?
Работающим пенсионерам. Напомним, на данный момент пенсии им не индексируют. Но каждый август для них проводят перерасчет исходя из размеров пенсионного балла.
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А как сейчас повышают пенсии работающим пенсионерам?
Официально это не повышение, а перерасчет. В августе Соцфонд лишь корректирует сумму пенсионных выплат исходя из страховых взносов, внесенных работодателем за сотрудника. В зависимости от объема полученных средств ведомство увеличивает сумму пенсии на определенное количество пенсионных баллов.
Впрочем, существует строгий лимит – не более трех пенсионных баллов в год.
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А чему равен один пенсионный балл в 2024 году?
Один пенсионный балл сейчас равен 133,05 рубля.
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Так на сколько вырастут пенсии у работающих пенсионеров с августа?
Как мы уже объяснили, общей суммы нет: каждый случай индивидуален. Но максимально работающий пенсионер сможет получить не более 400 рублей прибавки. Это сумма трех пенсионных баллов.
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Стоп, так работающим пенсионерам же вернули индексацию
Да. Но проводить ее начнут лишь с 2025 года.
Подробнее о том, как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам и сколько повышение составит в рублях, читайте в нашем материале.
07:56:18 27-07-2024
Максимально работающий пенсионер сможет получить не более 400 рублей прибавки-ОГОГО!!!!
13:29:27 27-07-2024
Ответ - на картинке.
23:56:15 27-07-2024
Не разжирели бы.
Лечебное голодание полезнее безпонтовых таблеток, я так щитаю.