На сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года?

1 августа – традиционная дата пересчета размера пенсий работающих пенсионеров. Те, кто по достижении пенсионного возраста продолжает трудовую деятельность, смогут получить некоторую прибавку.

О том, на сколько увеличатся пенсии, – в материале amic.ru.

Работающим пенсионерам. Напомним, на данный момент пенсии им не индексируют. Но каждый август для них проводят перерасчет исходя из размеров пенсионного балла.

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А как сейчас повышают пенсии работающим пенсионерам?

Официально это не повышение, а перерасчет. В августе Соцфонд лишь корректирует сумму пенсионных выплат исходя из страховых взносов, внесенных работодателем за сотрудника. В зависимости от объема полученных средств ведомство увеличивает сумму пенсии на определенное количество пенсионных баллов.

Впрочем, существует строгий лимит – не более трех пенсионных баллов в год.