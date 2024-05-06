На Солнце 5 мая произошло семь мощных вспышек

Две из них относятся к классу Х

06 мая 2024, 22:03, ИА Амител

Фото: NASA / unsplash.com

Сразу семь мощных вспышек на Солнце зафиксировали ученые. Как сообщает ТАСС, в Институте прикладной геофизики рассказали, что две из них относятся к классу Х.

Так, приборами зафиксированы сразу пять мощных вспышек класса М. Самая слабая соответствовала уровню М1.3, а самая сильная – М7.5. Последняя имела продолжительность 19 минут, отметили в институте. Еще две вспышки более мощных вспышки класса X1.3 произошли в 09:01 мск и в 14:54 мск.

Напомним, что в зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Обычно они сопровождаются выбросами солнечной плазмы из вещества звезды, массивные облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Как ранее рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сейчас на Земле бушуют мощные и затяжные магнитные бури. Виной тому невероятная вспышечная активность Солнца, которую называют одной из крупнейших за последние несколько лет.