Более 20 вспышек. Что известно о мощной магнитной буре 6 мая и когда она закончится?
Ученые фиксируют одну из крупнейших вспышечных активностей на Солнце за последние несколько лет
06 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com
На Земле бушуют мощные и затяжные магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, подчеркивая, что геомагнитные штормы могут продлиться более 30 часов. Виной тому невероятная вспышечная активность Солнца, которую называют одной из крупнейших за последние несколько лет. Только за сутки 5 мая случилось более 20 вспышек.
Рассказываем, какой мощности достигнет магнитная буря 6 мая и когда она закончится.
1
Правда ли, что 6 мая на Земле бушует магнитная буря?
Да. Согласно сводке Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная активность начала увеличиваться еще 5 мая. А уже 6 мая колебания усилились еще больше, перейдя в статус магнитной бури. Как следует из данных, буря продолжается и сейчас.
2
Насколько мощная магнитная буря накрыла Землю 6 мая 2024 года?
Мощность геомагнитных возмущений превысила 5 баллов и приближается к 6 баллам. По классификации, которую использует лаборатория, это вид магнитной бури между слабой и средней.
При этом остается вероятность, что буря может перерасти в сильный геомагнитный шторм. Ученые оценивают такую вероятность в 35%.
3
Правда ли, что магнитные бури продолжатся и 7 мая 2024 года?
Такая вероятность есть, и немаленькая. В прогнозе, опубликованном лабораторией, указано, что магнитные бури могут продлиться в сумме около 30 часов, перейдя и на 7 мая.
Вероятность магнитной бури оценивается в 20%, а вероятность сильного геомагнитного шторма – в 5%.
4
Когда на Земле закончатся магнитные бури?
Ожидается, что магнитосфера Земли успокоится ближе к концу дня 7 мая, во вторник.
5
Что нужно делать, чтобы защитить себя от магнитных бурь?
Как говорят врачи, достаточно соблюдать режим сна, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей и побольше двигаться. Это позволит вам оставаться в тонусе, а магнитные бури не смогут выбить вас из привычного ритма жизни.
15:48:47 06-05-2024
эй, вы, там, на Солнце! прекратите хулиганить щазжа!
00:16:57 07-05-2024
Какая буря?. Вы смотрите ПРОГНОЗ! На данный момент никаких бурь не!
19:53:36 07-05-2024
Влад (00:16:57 07-05-2024) Какая буря?. Вы смотрите ПРОГНОЗ! На данный момент никаких б...
Мой организм не провести!
Со вчерашнего дня, дурно. И голова и давление и астения
Так что если вы не ощущаете этих бурь, то вам крупно повезло!
09:05:02 07-05-2024
Все эти бури так называемые, это подавляющее излучение, от вышек , они управляют, не верьте вы про солнышко наше... И можете заметить, расписание этих бурь на год вперёд расписано...
17:23:20 07-05-2024
Про вышки больше верится, чем про солнечную активность, везде торчат. Скоро человек как солнышко светится будет сам, от телефонов, компьютеров, микроволновые печи тоже, хрень ещё та. Свалки мусора, воздух от машин, питание субпродуктами в супермаркетах. А вина магнитные бури, причем тут на фиг они.
20:27:04 07-05-2024
Магнитные бури существуют, и очень выматывают организм.
20:50:24 07-05-2024
Ничего не знала и не читала про бури и вспышки. Страдаю гипертонией. Сегодня весь день,не применяла лекарство,упало давление ниже 100/70. Весь день пытаюсь поднять. Пока безрезультатно. Лежу, ноги кверху.
22:26:46 07-05-2024
Лечусь коньяком. По 50 гр × 3 раза в день. И вы знаете, ПОМОГАЕТ! 🥰
22:55:50 07-05-2024
У меня также упало давление