Ученые фиксируют одну из крупнейших вспышечных активностей на Солнце за последние несколько лет

06 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com

На Земле бушуют мощные и затяжные магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, подчеркивая, что геомагнитные штормы могут продлиться более 30 часов. Виной тому невероятная вспышечная активность Солнца, которую называют одной из крупнейших за последние несколько лет. Только за сутки 5 мая случилось более 20 вспышек.

Рассказываем, какой мощности достигнет магнитная буря 6 мая и когда она закончится.

1 Правда ли, что 6 мая на Земле бушует магнитная буря? Да. Согласно сводке Лаборатории солнечной астрономии , геомагнитная активность начала увеличиваться еще 5 мая. А уже 6 мая колебания усилились еще больше, перейдя в статус магнитной бури. Как следует из данных, буря продолжается и сейчас.

2 Насколько мощная магнитная буря накрыла Землю 6 мая 2024 года? Мощность геомагнитных возмущений превысила 5 баллов и приближается к 6 баллам. По классификации, которую использует лаборатория, это вид магнитной бури между слабой и средней. При этом остается вероятность, что буря может перерасти в сильный геомагнитный шторм. Ученые оценивают такую вероятность в 35%.

3 Правда ли, что магнитные бури продолжатся и 7 мая 2024 года? Такая вероятность есть, и немаленькая. В прогнозе, опубликованном лабораторией , указано, что магнитные бури могут продлиться в сумме около 30 часов, перейдя и на 7 мая. Вероятность магнитной бури оценивается в 20%, а вероятность сильного геомагнитного шторма – в 5%.

4 Когда на Земле закончатся магнитные бури? Ожидается, что магнитосфера Земли успокоится ближе к концу дня 7 мая, во вторник.