На Солнце 6 августа была мощнейшая вспышка. Как она повлияет на Землю и людей?
Вспышка класса X1.6 стала самой сильной за лето 2023 года
08 августа 2023, 12:27, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Мощнейшую вспышку класса X1.6 на Солнце наблюдали ученые 6 августа. Некоторые специалисты считают, что это был самый сильный всплеск активности с марта 2023-го. Источник вспышки – целая группа пятен.
Часть ученых полагает, что солнечная активность может сильно влиять на нашу жизнь: не только на работу электроники, но и на самочувствие людей.
Рассказываем, почувствует ли на себе Земля последствия сильнейшей вспышки и какими они будут.
1
Что за вспышка произошла на Солнце 6 августа?
Вспышка, произошедшая 6 августа, была вызвана группой пятен 3386, которые уходят за западный край солнечного диска. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН всплеску присвоили класс X1.6. К этой категории относят самые сильные вспышки.
2
Почему эта вспышка была такой мощной?
Причина такой мощности неизвестна. Но как пояснил Aif.ru доктор физико-математических наук Сергей Богачев, солнечные вспышки регистрируются все чаще.
Вспышка 6 августа была хоть и сильной, но не рекордной. Это десятая вспышка за 2023 год, по мощности она занимает четвертое место.
Как пишет Aif.ru, во время вспышки возникли радиопомехи в Западном полушарии Земли. Моряки и те, кто использует радио, отмечали краткосрочную потерю сигнала на некоторых частотах.
3
Как солнечная вспышка, произошедшая 6 августа, повлияет на Землю?
Никак, пишет Aif.ru со ссылкой на ученого Сергея Богачева. Дело в том, что вспышка прошла на самом краю Солнца, даже на обратной его стороне. Поэтому последствия вспышки "улетели" совсем в другую сторону. Так что ждать серьезного воздействия Солнца на нашу жизнь из-за всплеска 6 августа не стоит.
4
Какая у Земли магнитосфера сегодня, 8 августа?
Тем не менее сейчас у Земли возбужденная магнитосфера, следует из данных портала Лаборатории солнечной астрономии. Впрочем, колебания незначительные и не дотягивают даже до класса G1 – слабой магнитной бури.
13:12:58 08-08-2023
06.08.23 самочувствие действительно было не айс! давление шкалило
13:17:57 08-08-2023
После субботних возлияний у половины населения давление шкалит
13:32:21 08-08-2023
Гость (13:17:57 08-08-2023) После субботних возлияний у половины населения давление шкал... Так по себе людей НЕ судят!)))
15:42:15 08-08-2023
Да давления повысилось,и сон испортился,и вообще самочувствие не очень.