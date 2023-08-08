Вспышка класса X1.6 стала самой сильной за лето 2023 года

08 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Мощнейшую вспышку класса X1.6 на Солнце наблюдали ученые 6 августа. Некоторые специалисты считают, что это был самый сильный всплеск активности с марта 2023-го. Источник вспышки – целая группа пятен.

Часть ученых полагает, что солнечная активность может сильно влиять на нашу жизнь: не только на работу электроники, но и на самочувствие людей.

Рассказываем, почувствует ли на себе Земля последствия сильнейшей вспышки и какими они будут.

1 Что за вспышка произошла на Солнце 6 августа? Вспышка, произошедшая 6 августа, была вызвана группой пятен 3386, которые уходят за западный край солнечного диска. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН всплеску присвоили класс X1.6. К этой категории относят самые сильные вспышки.

2 Почему эта вспышка была такой мощной? Причина такой мощности неизвестна. Но как пояснил Aif.ru доктор физико-математических наук Сергей Богачев, солнечные вспышки регистрируются все чаще. Вспышка 6 августа была хоть и сильной, но не рекордной. Это десятая вспышка за 2023 год, по мощности она занимает четвертое место. Как пишет Aif.ru , во время вспышки возникли радиопомехи в Западном полушарии Земли. Моряки и те, кто использует радио, отмечали краткосрочную потерю сигнала на некоторых частотах.

3 Как солнечная вспышка, произошедшая 6 августа, повлияет на Землю? Никак, пишет Aif.ru со ссылкой на ученого Сергея Богачева. Дело в том, что вспышка прошла на самом краю Солнца, даже на обратной его стороне. Поэтому последствия вспышки "улетели" совсем в другую сторону. Так что ждать серьезного воздействия Солнца на нашу жизнь из-за всплеска 6 августа не стоит.