На Солнце произошла мощная вспышка, которая продлилась почти час

Возмущения геомагнитного поля продолжаются, однако сильных магнитных бурь на ближайшее время не прогнозируют

22 января 2025, 16:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Солнце произошла вспышка класса М3.3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Вспышку зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3967 (S17E23) 21 января в 13:39 по московскому времени. Возмущение геомагнитного поля в высоких широтах продолжаются, однако в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии не сообщают о магнитных бурях в ближайшие дни.

Вспышки класса М – средние по мощности. По этому показателю выделяют классы A, B, C, M и X, где А – минимальный, а Х – самый мощный. Как правило, за вспышками следует выброс солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака вызывают магнитные бури.

Метеочувствительные люди при этом могут жаловаться на недомогания. В первую очередь это касается тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой.