На Солнце зафиксировали две сильные вспышки

Они были предпоследнего по мощности класса

18 января 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце 17 января, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Одна из них продлилась 16 минут, а другая – 28 минут.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышек класса М не было на Солнце с 11 января.

Класс М – предпоследний по мощности класс рентгеновского излучения. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

Ранее физик АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала, почему происходят магнитные бури и действительно ли они опасны.