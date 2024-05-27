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На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X

Предположительно, к Земле возвращается активная область, ранее вызвавшая магнитную бурю самого высокого класса

27 мая 2024, 21:58, ИА Амител

Первые фотографии вспышки / Фото: xras.ru
Первые фотографии вспышки / Фото: xras.ru

На Солнце произошла вспышка высшего балла X. Как пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на своем сайте, к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая – она совершила полный оборот вокруг оси светила и снова появляется на видимой стороне.

Вместе с тем влияние вспышки на Землю пока исключено: взрывной центр слишком далеко от линии между звездой и планетой. Если к планете действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы будут уже с ближайших выходных.

Вместе с тем даже если подтвердится, что к Земле вернулся тот же активный центр, то в каталоге он получит уже новый номер.

магнитные бури Солнце

Комментарии 6

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Гость

23:27:04 27-05-2024

Холодно, вспышки эти постоянные и всё это на фоне нестабильной геополитической ситуации. Нам главное в войну не ввязаться

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Гость

10:11:37 28-05-2024

солнцу плевать на холодно и нестабильные ситуации на какой-то земле. ему 4,5 миллиарда лет и осталось ещё больше. почитайте астрономию или википедию. очень масштабно про солнце, и за пределами человеческого сознания

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Гость

11:54:02 28-05-2024

Солнцу не плевать. Оно старое и умное. И слышит землю и переживает за нее. И за людей тоже. Вспомните старые культы. Как там почитали светило! Сам Эхнатон сделал его единственным Богом! Первое единобожие!!

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Гость

12:45:43 28-05-2024

Гость (11:54:02 28-05-2024) Солнцу не плевать. Оно старое и умное. И слышит землю и пере... Лечитесь сударь !

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Rusych

16:36:52 28-05-2024

Спасибо за информацию, будим будить!

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Гость

17:05:31 28-05-2024

Солнце умное, только мы дураки

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