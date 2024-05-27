На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X

Предположительно, к Земле возвращается активная область, ранее вызвавшая магнитную бурю самого высокого класса

27 мая 2024, 21:58, ИА Амител

Первые фотографии вспышки / Фото: xras.ru

На Солнце произошла вспышка высшего балла X. Как пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на своем сайте, к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая – она совершила полный оборот вокруг оси светила и снова появляется на видимой стороне.

Вместе с тем влияние вспышки на Землю пока исключено: взрывной центр слишком далеко от линии между звездой и планетой. Если к планете действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы будут уже с ближайших выходных.

Вместе с тем даже если подтвердится, что к Земле вернулся тот же активный центр, то в каталоге он получит уже новый номер.