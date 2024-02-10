На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за пять лет

От звезды фиксировались мощные потоки излучения

10 февраля 2024, 11:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Одна из крупнейших за последние пять лет вспышек произошла на Солнце. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка началась в 15:53 мск и достигла своего максимума в 16:14 мск. На светиле фиксировались мощные потоки излучения. При этом влияние события на Землю почти исключено, поскольку оно произошло в области за солнечным краем.

"По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", – подчеркнули в лаборатории.Отмечается, что вспышка является второй по силе в нынешнем цикле – первая произошла в новогоднюю ночь, ей присвоили балл Х 5.0.