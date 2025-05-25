На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Она продлилась 17 минут

25 мая 2025, 11:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Вспышка высочайшего класса Х зафиксирована на Солнце в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка уровня X1.1 зафиксирована в 09:52 по времени Барнаула в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22). Ее продолжительность – 17 минут.

Напомним, что 28 и 29 мая на Земле ожидается затяжная магнитная буря. Затем 30 мая магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, 31-го числа – в спокойное, а 1 июня снова будет слабая магнитная буря.