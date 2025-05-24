Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие дни

Как минимум одна буря ожидается и в июне

24 мая 2025, 15:18, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 мая, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В эти дни мощность геоударов будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. Затем 30 мая магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, 31-го числа – в спокойное, а 1 июня снова будет слабая магнитная буря. До 6-го числа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а 14 июня снова ожидается буря.

Прогноз магнитных бурь / xras.ru

В магнитные бури врачи советуют высыпаться и больше отдыхать. Также следует пить больше воды, избегать стресса и сильных физических нагрузок.