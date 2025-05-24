Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие дни
Как минимум одна буря ожидается и в июне
24 мая 2025, 15:18, ИА Амител
Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com
Магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 мая, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В эти дни мощность геоударов будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. Затем 30 мая магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, 31-го числа – в спокойное, а 1 июня снова будет слабая магнитная буря. До 6-го числа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а 14 июня снова ожидается буря.
В магнитные бури врачи советуют высыпаться и больше отдыхать. Также следует пить больше воды, избегать стресса и сильных физических нагрузок.
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