На Солнце случился крупнейший с начала года выброс массы

Приход солнечного вещества к Земле возможен 1 июня

31 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Солнце 31 мая произошел крупнейший в 2025 году выброс массы, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Выброс может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 – это класс, предшествующий высшему.

Богачев добавил, что выброс случился из-за вспышки уровня M8.2 в активной области, расположенной почти точно на линии Солнце – Земля. Приход солнечного вещества к планете возможен уже 1 июня поздним вечером по времени Москвы.