На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку за последние шесть лет
Из-за этого на Земле произойдет магнитная буря
15 декабря 2023, 07:44, ИА Амител
Фото: freepik.com
Вечером 14 декабря на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку, сообщают "Метеовести".
По информации специалистов, ее интенсивность составила X2,8. Прежде вспышки подобной силы последний раз регистрировали в 2017 году.
Такие активные события на звезде часто приводят к магнитным бурям. Ближайшая из них ожидается уже в субботу, 16 декабря.
Ранее ученые заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.
12:53:33 15-12-2023
на нем каждый день вспышки. Хорош уже. Всем поровну.
15:34:23 15-12-2023
Гость (12:53:33 15-12-2023) на нем каждый день вспышки. Хорош уже. Всем поровну. ... не всем. некотором "ровнее"