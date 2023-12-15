На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку за последние шесть лет

Из-за этого на Земле произойдет магнитная буря

15 декабря 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: freepik.com

Вечером 14 декабря на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку, сообщают "Метеовести".

По информации специалистов, ее интенсивность составила X2,8. Прежде вспышки подобной силы последний раз регистрировали в 2017 году.

Такие активные события на звезде часто приводят к магнитным бурям. Ближайшая из них ожидается уже в субботу, 16 декабря.

Ранее ученые заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.