На сорванный концерт МакSим в Сочи вызывали наряд полиции
С помощью правоохранителей фанаты хотели вернуть деньги на билеты
19 марта 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: instagram.com/maksimartist/
После досрочного завершения концерта певицы МакSим в Сочи на место приехал наряд полиции. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, что во время выступления артистка начала вести себя странно, перестала попадать в фонограмму. Концерт остановили, а певицу увели со сцены. Позднее представитель МакSим объяснил, что она почувствовала себя плохо.
После остановки концерта к месту проведения приехали медики, а также сотрудники полиции. При помощи правоохранителей люди хотели вернуть деньги за билеты.
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