На сорванный концерт МакSим в Сочи вызывали наряд полиции

С помощью правоохранителей фанаты хотели вернуть деньги на билеты

19 марта 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: instagram.com/maksimartist/

После досрочного завершения концерта певицы МакSим в Сочи на место приехал наряд полиции. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, что во время выступления артистка начала вести себя странно, перестала попадать в фонограмму. Концерт остановили, а певицу увели со сцены. Позднее представитель МакSим объяснил, что она почувствовала себя плохо.

После остановки концерта к месту проведения приехали медики, а также сотрудники полиции. При помощи правоохранителей люди хотели вернуть деньги за билеты.