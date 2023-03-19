Певица МакSим прервала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

С артисткой работают врачи, решение о продолжении тура пока не принято

19 марта 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pronedra.ru

Певица МакSим вынуждена была остановить концерт в Сочи из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает ТАСС.

"В момент начала концерта артистка почувствовала себя плохо. Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", – рассказал директор исполнительницы Павел Назаров.

Он добавил, что зрители сорванного мероприятия смогут вернуть деньги по месту их приобретения.

С артисткой работают медики. Пока вопрос о продолжении гастрольного тура не решён.