Барнаульцы пожаловались на "убитую" дорогу к Булыгинскому кладбищу

По словам горожан, после осадков проехать к кладбищу невозможно

18 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Дорога к Булыгинскому кладбищу / Фото: скриншот из видео go_barnaul

Жители Барнаула не могут проехать к Булыгинскому кладбищу, сообщает go_barnaul.

"Там ее (дороги. – Прим. ред.) просто нет ни летом, ни осенью, ни весной, ни зимой. Если прошел дождь или снег, проехать вообще невозможно. Яма на яме, едешь наощупь", – говорят очевидцы о состоянии дороги.

На опубликованных кадрах видны ямы, лужи и грязь по пути на кладбище.