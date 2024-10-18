Барнаульцы пожаловались на "убитую" дорогу к Булыгинскому кладбищу
По словам горожан, после осадков проехать к кладбищу невозможно
18 октября 2024, 12:45, ИА Амител
Дорога к Булыгинскому кладбищу / Фото: скриншот из видео go_barnaul
Жители Барнаула не могут проехать к Булыгинскому кладбищу, сообщает go_barnaul.
"Там ее (дороги. – Прим. ред.) просто нет ни летом, ни осенью, ни весной, ни зимой. Если прошел дождь или снег, проехать вообще невозможно. Яма на яме, едешь наощупь", – говорят очевидцы о состоянии дороги.
На опубликованных кадрах видны ямы, лужи и грязь по пути на кладбище.
"Благоустройство парков, скверов, городских дорог – это хорошо, но не стоит забывать и о ремонте дорог к таким важным местам, как кладбища", – подчеркивают барнаульцы.
12:54:07 18-10-2024
Это и не новость, столько лет эта проблема и НИКАКИХ действий! Почему надо доводить людей до крайнего возмущения?
13:06:05 18-10-2024
С конторами с этой улицы разбирайтесь
Они своими фурами угробили дорогу .
Сначала портите дорогу потом требуете её сделать.
На прошлой неделе ездил на это кладбище , нормально проехал.
14:20:19 18-10-2024
На кладбишше, да, дорога должна быть ровная, широкая...
15:19:44 18-10-2024
Дорога просто ужас! И это практически центр города! Это крайнее неуважение к людям. После небольшого дождя ни дойти, ни доехать до кладбища нельзя.
17:23:51 18-10-2024
Фотография дороги это цветочки, по сравнению с тем какая она на самом деле. Ездила туда на той неделе, даже не решилась проехать, оставила автомобиль и дошла пешком.
21:14:22 18-10-2024
Там находится железнодорожная станция " Южная" местной железной дороги. Это железнодорожники во всем виноваты...
23:37:55 18-10-2024
Старое или новое кладбище?