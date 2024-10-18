НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на "убитую" дорогу к Булыгинскому кладбищу

По словам горожан, после осадков проехать к кладбищу невозможно

18 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Дорога к Булыгинскому кладбищу / Фото: скриншот из видео go_barnaul
Дорога к Булыгинскому кладбищу / Фото: скриншот из видео go_barnaul

Жители Барнаула не могут проехать к Булыгинскому кладбищу, сообщает go_barnaul.

"Там ее (дороги. – Прим. ред.) просто нет ни летом, ни осенью, ни весной, ни зимой. Если прошел дождь или снег, проехать вообще невозможно. Яма на яме, едешь наощупь", – говорят очевидцы о состоянии дороги.

На опубликованных кадрах видны ямы, лужи и грязь по пути на кладбище.

"Благоустройство парков, скверов, городских дорог – это хорошо, но не стоит забывать и о ремонте дорог к таким важным местам, как кладбища", – подчеркивают барнаульцы.

Дороги

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:54:07 18-10-2024

Это и не новость, столько лет эта проблема и НИКАКИХ действий! Почему надо доводить людей до крайнего возмущения?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:05 18-10-2024

С конторами с этой улицы разбирайтесь
Они своими фурами угробили дорогу .
Сначала портите дорогу потом требуете её сделать.
На прошлой неделе ездил на это кладбище , нормально проехал.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:20:19 18-10-2024

На кладбишше, да, дорога должна быть ровная, широкая...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:44 18-10-2024

Дорога просто ужас! И это практически центр города! Это крайнее неуважение к людям. После небольшого дождя ни дойти, ни доехать до кладбища нельзя.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:51 18-10-2024

Фотография дороги это цветочки, по сравнению с тем какая она на самом деле. Ездила туда на той неделе, даже не решилась проехать, оставила автомобиль и дошла пешком.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Витя

21:14:22 18-10-2024

Там находится железнодорожная станция " Южная" местной железной дороги. Это железнодорожники во всем виноваты...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:37:55 18-10-2024

Старое или новое кладбище?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров