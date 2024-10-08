Нарушают ПДД и мусорят. Жители Горняка жалуются на наплыв фур из Казахстана
Ситуация наблюдается уже второй год подряд – на фоне повышения утильсбора
08 октября 2024, 11:48, ИА Амител
Жители Горняка жалуются на наплыв фур из Казахстана. Как сообщает "Толк" со ссылкой на местных жителей, их число уже приблизилось к тысяче.
В публикации отмечается, что поток большегрузов вырос на фоне повышения утилизационного сбора для всех, кто покупает авто за границей для перепродажи в России. В результате транзитные города, вроде Горняка, переживают наплыв грузовиков.
Люди выражают недовольство в социальных сетях. По их словам, водители автомобилей систематически нарушают правила дорожного движения, мусорят, ведут себя неподобающим образом. Схожие жалобы поступали и в прошлом году – тогда поток также вырос на фоне повышения утильсбора.
Глава администрации Горняка Сергей Журба подтвердил, что водители фур регулярно нарушают правила дорожного движения. В частности, они заезжают на улицы, где стоят знаки "Движение грузовых автомобилей запрещено". Власти организовали две стоянки специально для таких машин, но их настолько много, что все фуры там не помещаются.
"По этой причине водители используют муниципальную землю и паркуются прямо в поле. Но это лучше, чем когда они занимают дорогу и не дают возможность жителям спокойно проезжать", – сказал Журба.
Некоторые надеются, что во второй половине октября ситуация изменится. Однако другие считают, что затишье будет небольшим, а транзит через пограничный город продолжится.
12:04:51 08-10-2024
а в БРН когда порядок будет? Фуры по Ленинскому катаются и по боку на знаки на каждом перекрестке.
12:05:12 08-10-2024
поставьте сортиры организуйте торговлю душевые питание начните работать ... потоки седлать надо .. бизнес сам в руки просится. необязательно делать капитально из бетона. тысяча фур это как минимум 2 тысячи человек . а 2000 человек даже по 250 рублей затрат в это уже пятьсот тысяч в день... но нет всем мешает .. .лодыри
19:08:04 08-10-2024
1 (12:05:12 08-10-2024) поставьте сортиры организуйте торговлю душевые питание нач... це перегонщики - 1 фура один гастарбайтер. денег нема , много ты на них заработаешь.
12:53:43 08-10-2024
В горняке вот уже 33 года казахстанская железная дорога и проходят только исключительно казахстанские поезда. Так что что же их удивило когда и казахстанские фуры поехали? Что по мне так там давно пора казахстанских дачников выставлять....
19:09:33 08-10-2024
Не гость (12:53:43 08-10-2024) В горняке вот уже 33 года казахстанская железная дорога и пр... Це не казахстанские фуры, а перегонщики их из кетая. Для россиян технику гонят.