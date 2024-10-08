Нарушают ПДД и мусорят. Жители Горняка жалуются на наплыв фур из Казахстана

Ситуация наблюдается уже второй год подряд – на фоне повышения утильсбора

08 октября 2024, 11:48, ИА Амител

Автопоезд / Фото: unsplash.com

Жители Горняка жалуются на наплыв фур из Казахстана. Как сообщает "Толк" со ссылкой на местных жителей, их число уже приблизилось к тысяче.

В публикации отмечается, что поток большегрузов вырос на фоне повышения утилизационного сбора для всех, кто покупает авто за границей для перепродажи в России. В результате транзитные города, вроде Горняка, переживают наплыв грузовиков.

Люди выражают недовольство в социальных сетях. По их словам, водители автомобилей систематически нарушают правила дорожного движения, мусорят, ведут себя неподобающим образом. Схожие жалобы поступали и в прошлом году – тогда поток также вырос на фоне повышения утильсбора.

Глава администрации Горняка Сергей Журба подтвердил, что водители фур регулярно нарушают правила дорожного движения. В частности, они заезжают на улицы, где стоят знаки "Движение грузовых автомобилей запрещено". Власти организовали две стоянки специально для таких машин, но их настолько много, что все фуры там не помещаются.

"По этой причине водители используют муниципальную землю и паркуются прямо в поле. Но это лучше, чем когда они занимают дорогу и не дают возможность жителям спокойно проезжать", – сказал Журба.

Некоторые надеются, что во второй половине октября ситуация изменится. Однако другие считают, что затишье будет небольшим, а транзит через пограничный город продолжится.