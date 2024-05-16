На стадионе "Динамо" в Барнауле снова разрешили играть в футбол. Когда первый матч?

Комиссия ФНЛ вынесла положительное решение

16 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: игра на стадионе "Динамо" в Барнауле

Комиссия ФНЛ провела очередное заседание по оценке качества футбольного поля барнаульского стадиона "Динамо" и разрешила проводить на нем матчи, сообщила пресс-служба клуба. Первая игра состоится уже в ближайшее время.

Почему стадион в Барнауле не допускали к играм?

В апреле комиссия ФНЛ определила, что на стадионе только 45% травяного покрова, что может пагубно сказаться на качестве трансляции: зрителю будет плохо видно игру.

"Согласно решению комиссии, газон на стадионе "Динамо" признали удовлетворительным, а запрет на проведение матчей был снят. Мы будем следовать рекомендациям лиги и продолжать работу по улучшению состояния газона", – сообщили в клубе, комментируя положительное решение комиссии.

Стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу.

И когда первый матч пройдет на стадионе?

Первый домашний матч нашей команды на родном стадионе состоится 25 мая против "Динамо" из Кирова, которое находится на первом месте в чемпионате.