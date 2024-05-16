На стадионе "Динамо" в Барнауле снова разрешили играть в футбол. Когда первый матч?
Комиссия ФНЛ вынесла положительное решение
16 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Комиссия ФНЛ провела очередное заседание по оценке качества футбольного поля барнаульского стадиона "Динамо" и разрешила проводить на нем матчи, сообщила пресс-служба клуба. Первая игра состоится уже в ближайшее время.
Почему стадион в Барнауле не допускали к играм?
В апреле комиссия ФНЛ определила, что на стадионе только 45% травяного покрова, что может пагубно сказаться на качестве трансляции: зрителю будет плохо видно игру.
"Согласно решению комиссии, газон на стадионе "Динамо" признали удовлетворительным, а запрет на проведение матчей был снят. Мы будем следовать рекомендациям лиги и продолжать работу по улучшению состояния газона", – сообщили в клубе, комментируя положительное решение комиссии.
Стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу.
И когда первый матч пройдет на стадионе?
Первый домашний матч нашей команды на родном стадионе состоится 25 мая против "Динамо" из Кирова, которое находится на первом месте в чемпионате.
12:45:26 16-05-2024
Какой трансляции? На МАТЧ ТВ?
12:48:05 16-05-2024
никчемный никакой клуб (деньги что ли кто-то отмывает через него? профсоюзы, как в "туристе"?) и стадион в самом грязном месте города...ну-ну. Застройте уже его нормальными элитками за 150 тыщ/квадрат, тока корт оставьте, я там играю 2 раза в нед.
13:01:01 16-05-2024
Лея (12:48:05 16-05-2024) никчемный никакой клуб (деньги что ли кто-то отмывает через ... Корт тебе на крыше сделают.
15:04:12 16-05-2024
Лея (12:48:05 16-05-2024) никчемный никакой клуб (деньги что ли кто-то отмывает через ... Что ж ты в самое грязном месте в городе играть-то вздумал?