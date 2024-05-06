Почему стадион "Динамо" в Барнауле не допустили до футбола и где будет играть команда
Комиссия ФНЛ запретила проводить матчи на главном стадионе краевой столицы
06 мая 2024, 16:10, ИА Амител
На барнаульском стадионе "Динамо" запретили проводить любые матчи - такое решение приняла специальная комиссия ФНЛ 6 мая, сообщает пресс-служба клуба. Поле настолько ужасного качества, что на нем играть некомфортно. Теперь динамовцы должны где-то провести домашние матчи в мае. А кроме этого, вынужденно отменены футбольные турниры с участием детей.
Почему запретили играть в футбол на стадионе "Динамо"?
Комиссия определила, что на стадионе только 45% травяного покрова, что может пагубно сказаться на качестве трансляции: зрителю будет плохо видно игру.
Отметим, что стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу. Бывший министр спорта региона Алексей Перфильев называл "позором состояние стадиона в самом центре Барнаула".
А что с матчами, которые планировали провести?
Встреча "Динамо" против "Крыльев Советов – 2" переносится в Самару и будет проведена 11-го числа. Где состоится матч против "Рубина-2", пока неясно, этот вопрос решается. Также непонятно, где пройдет игра с кировским "Динамо", которая была запланирована 25 мая в Барнауле.
Матчи на "Динамо" не сможет проводить только основная команда?
Нет. Данное решение коснулось также команды Юношеской футбольной лиги. У них отменили домашние встречи 8 и 10 мая. Где им проводить свои матчи – пока неизвестно. Все будет зависеть от дальнейшего решения ФНЛ. В любом случае в мае барнаульцы останутся без большого футбола.
16:13:41 06-05-2024
Не велика потеря
16:18:45 06-05-2024
Позорище
16:23:01 06-05-2024
Там и трибуны держаться только благодаря продукции магазина "Эрос", который находится в подтрибунном помещении. Построены они были в 1941 году
16:24:05 06-05-2024
Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структуры по примеру бывших структур Галицкого? Чтобы хотяб что-то подобное на ФК Краснодар организовать на базе Динамо?
17:02:18 06-05-2024
Екх (16:24:05 06-05-2024) Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структ... Нет у нас в крае такого мецената или структуры. Все что могут, так это просто чай с печенькой.
18:12:51 06-05-2024
Екх (16:24:05 06-05-2024) Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структ... У нас есть такие бизнесмены которые вкладываться в футбол. Но это команды уровня 3его дивизиона или местных любительских лиг. Отмашкин содержит детскую команду в Калманке и содержит целую детскую лигу Союз. Агротрак поддерживает команду помоему из Мамонтово. Темп содержится целиком за счёт частных капиталовложений и т.д. и т.п. Но чтобы содержать команду 2 или 1ой лиги нужные не соизмеримо большие вложения, а они в нашем городе отбиваться не будут. Поэтому имеем что имеем
16:38:07 06-05-2024
зато у нас будет художественный музей, правда ведь?
17:23:03 06-05-2024
Гость (16:38:07 06-05-2024) зато у нас будет художественный музей, правда ведь?... Когда-нибудь обязательно будет.
17:57:29 06-05-2024
последний кто попытался создать коммерческий клуб из нашего Динамо получил статью за растрату, увольнение из клуба))) никто Динамо не отдаст в частные руки и не даст создать коммерческий клуб конкурент, дальше уловного КФК не пустят, к сожалению. Госбюджетом никто делиться не хочет)
19:35:43 06-05-2024
Такое ощущуние, что команда "Динамо", стадион "Динамо" находятся в другом измерении, живут сами по себе, а город - сам по себе, и они не нужны друг другу и, причём, давно!
20:43:48 06-05-2024
Снести его нахрен. На трансмаше постелить искуственный газон, возвести трибуны на 3-4 тысячи зрителей. Деньги взять от продажи участка под нынешним стадионом + мог бы помочь губер из бюджета. Но никому это не нужно. Все сидят на жопе ровно, ждут, когда стадик сам развалится.
22:16:10 06-05-2024
А когда-то Было самое лучшее поле, за уралом, Но увы это было КОГДА-ТО ДАВНО
23:05:02 06-05-2024
Гость (18:12:51 06-05-2024) У нас есть такие бизнесмены которые вкладываться в футбол. Н... Пока по-другому не получается, зачем только нам все эти Федерации Федераций, не понятно немного.. будем верить в лучшее) Только Темп, только победа!!!
01:05:15 07-05-2024
Печально, не будет ли как с Локомотивом? ЖК Динамо....
10:01:38 07-05-2024
Гость (01:05:15 07-05-2024) Печально, не будет ли как с Локомотивом? ЖК Динамо....... рано или поздно именно так и будет...
06:36:42 07-05-2024
На сво деньги есть, а на народный стадион нету, лучше в донецке стадион отремонтируют
07:08:51 07-05-2024
Динаму,играющую в 5 лиге,распустить нафиг! Смысл содержать за госбюджетные деньги команду,которая не проводит матчи дома?
16:47:44 07-05-2024
заброшка в центре города никому не нужна- её что реставрировать дорого, что сносить - еще дороже. так и будет стоять, пока трибуны кому-нибудь на голову не упадут