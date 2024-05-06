Почему стадион "Динамо" в Барнауле не допустили до футбола и где будет играть команда

Комиссия ФНЛ запретила проводить матчи на главном стадионе краевой столицы

06 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Игрок "Динамо-Барнаул" Антон Петухов / Фото: сайт ФК

На барнаульском стадионе "Динамо" запретили проводить любые матчи - такое решение приняла специальная комиссия ФНЛ 6 мая, сообщает пресс-служба клуба. Поле настолько ужасного качества, что на нем играть некомфортно. Теперь динамовцы должны где-то провести домашние матчи в мае. А кроме этого, вынужденно отменены футбольные турниры с участием детей.

Почему запретили играть в футбол на стадионе "Динамо"?

Комиссия определила, что на стадионе только 45% травяного покрова, что может пагубно сказаться на качестве трансляции: зрителю будет плохо видно игру.

Отметим, что стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу. Бывший министр спорта региона Алексей Перфильев называл "позором состояние стадиона в самом центре Барнаула".

А что с матчами, которые планировали провести?

Встреча "Динамо" против "Крыльев Советов – 2" переносится в Самару и будет проведена 11-го числа. Где состоится матч против "Рубина-2", пока неясно, этот вопрос решается. Также непонятно, где пройдет игра с кировским "Динамо", которая была запланирована 25 мая в Барнауле.

Матчи на "Динамо" не сможет проводить только основная команда?

Нет. Данное решение коснулось также команды Юношеской футбольной лиги. У них отменили домашние встречи 8 и 10 мая. Где им проводить свои матчи – пока неизвестно. Все будет зависеть от дальнейшего решения ФНЛ. В любом случае в мае барнаульцы останутся без большого футбола.