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Почему стадион "Динамо" в Барнауле не допустили до футбола и где будет играть команда

Комиссия ФНЛ запретила проводить матчи на главном стадионе краевой столицы

06 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Игрок "Динамо-Барнаул" Антон Петухов / Фото: сайт ФК
Игрок "Динамо-Барнаул" Антон Петухов / Фото: сайт ФК

На барнаульском стадионе "Динамо" запретили проводить любые матчи - такое решение приняла специальная комиссия ФНЛ 6 мая, сообщает пресс-служба клуба. Поле настолько ужасного качества, что на нем играть некомфортно. Теперь динамовцы должны где-то провести домашние матчи в мае. А кроме этого, вынужденно отменены футбольные турниры с участием детей.

Почему запретили играть в футбол на стадионе "Динамо"?

Комиссия определила, что на стадионе только 45% травяного покрова, что может пагубно сказаться на качестве трансляции: зрителю будет плохо видно игру. 

Отметим, что стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу. Бывший министр спорта региона Алексей Перфильев называл "позором состояние стадиона в самом центре Барнаула".

А что с матчами, которые планировали провести?

Встреча "Динамо" против "Крыльев Советов – 2" переносится в Самару и будет проведена 11-го числа. Где состоится матч против "Рубина-2", пока неясно, этот вопрос решается. Также непонятно, где пройдет игра с кировским "Динамо", которая была запланирована 25 мая в Барнауле.

Матчи на "Динамо" не сможет проводить только основная команда?

Нет. Данное решение коснулось также команды Юношеской футбольной лиги. У них отменили домашние встречи 8 и 10 мая. Где им проводить свои матчи – пока неизвестно. Все будет зависеть от дальнейшего решения ФНЛ. В любом случае в мае барнаульцы останутся без большого футбола.

Фото: Владимир Завьялов /

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Барнаул Футбол Динамо-Барнаул

Комментарии 18

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Гость

16:13:41 06-05-2024

Не велика потеря

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Гость

16:18:45 06-05-2024

Позорище

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Гость

16:23:01 06-05-2024

Там и трибуны держаться только благодаря продукции магазина "Эрос", который находится в подтрибунном помещении. Построены они были в 1941 году

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Екх

16:24:05 06-05-2024

Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структуры по примеру бывших структур Галицкого? Чтобы хотяб что-то подобное на ФК Краснодар организовать на базе Динамо?

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Гость

17:02:18 06-05-2024

Екх (16:24:05 06-05-2024) Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структ... Нет у нас в крае такого мецената или структуры. Все что могут, так это просто чай с печенькой.

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Гость

18:12:51 06-05-2024

Екх (16:24:05 06-05-2024) Интересно, а у нас в городе нет случайно коммерческой структ... У нас есть такие бизнесмены которые вкладываться в футбол. Но это команды уровня 3его дивизиона или местных любительских лиг. Отмашкин содержит детскую команду в Калманке и содержит целую детскую лигу Союз. Агротрак поддерживает команду помоему из Мамонтово. Темп содержится целиком за счёт частных капиталовложений и т.д. и т.п. Но чтобы содержать команду 2 или 1ой лиги нужные не соизмеримо большие вложения, а они в нашем городе отбиваться не будут. Поэтому имеем что имеем

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Гость

16:38:07 06-05-2024

зато у нас будет художественный музей, правда ведь?

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Гость

17:23:03 06-05-2024

Гость (16:38:07 06-05-2024) зато у нас будет художественный музей, правда ведь?... Когда-нибудь обязательно будет.

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Гость

17:57:29 06-05-2024

последний кто попытался создать коммерческий клуб из нашего Динамо получил статью за растрату, увольнение из клуба))) никто Динамо не отдаст в частные руки и не даст создать коммерческий клуб конкурент, дальше уловного КФК не пустят, к сожалению. Госбюджетом никто делиться не хочет)

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Юс

19:35:43 06-05-2024

Такое ощущуние, что команда "Динамо", стадион "Динамо" находятся в другом измерении, живут сами по себе, а город - сам по себе, и они не нужны друг другу и, причём, давно!

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Гость

20:43:48 06-05-2024

Снести его нахрен. На трансмаше постелить искуственный газон, возвести трибуны на 3-4 тысячи зрителей. Деньги взять от продажи участка под нынешним стадионом + мог бы помочь губер из бюджета. Но никому это не нужно. Все сидят на жопе ровно, ждут, когда стадик сам развалится.

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Гость

22:16:10 06-05-2024

А когда-то Было самое лучшее поле, за уралом, Но увы это было КОГДА-ТО ДАВНО

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Гость

23:05:02 06-05-2024

Гость (18:12:51 06-05-2024) У нас есть такие бизнесмены которые вкладываться в футбол. Н... Пока по-другому не получается, зачем только нам все эти Федерации Федераций, не понятно немного.. будем верить в лучшее) Только Темп, только победа!!!

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Гость

01:05:15 07-05-2024

Печально, не будет ли как с Локомотивом? ЖК Динамо....

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Гость

10:01:38 07-05-2024

Гость (01:05:15 07-05-2024) Печально, не будет ли как с Локомотивом? ЖК Динамо....... рано или поздно именно так и будет...

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NikLaziale

06:36:42 07-05-2024

На сво деньги есть, а на народный стадион нету, лучше в донецке стадион отремонтируют

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Гость

07:08:51 07-05-2024

Динаму,играющую в 5 лиге,распустить нафиг! Смысл содержать за госбюджетные деньги команду,которая не проводит матчи дома?

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Гость

16:47:44 07-05-2024

заброшка в центре города никому не нужна- её что реставрировать дорого, что сносить - еще дороже. так и будет стоять, пока трибуны кому-нибудь на голову не упадут

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