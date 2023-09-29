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На СВО погиб 26-летний житель Алтайского края, мобилизованный почти год назад

Михаил Шаравин погиб за две недели до дня рождения

29 сентября 2023, 10:25, ИА Амител

Михаил Шаравин / Фото: vk.com/onischenko_na
Михаил Шаравин / Фото: vk.com/onischenko_na

11 сентября в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Михаил Шаравин, сообщил глава Завьяловского района Николай Онищенко на своей странице во "ВКонтакте".

"24 октября 2022 года Михаил был мобилизован в зону специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким героя! Прощание состоится 29 сентября в селе Чистоозерка", – написал глава района.

Как уточняется на официальной странице администрации района, Михаил родился 25 сентября 1996 года. В 2011 году окончил школу, поступил в Барнаульский строительный колледж по специальности "каменщик".

Погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области в селе Работино. Принимал участие в боевых действиях в составе 237 полка воздушно-десантных войск.

30 мая 2023 года был награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач. 9 июня был награжден медалью Минобороны РФ "За воинскую доблесть" II степени.

Алтайский край СВО утраты

Комментарии 25

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Гость

10:36:34 29-09-2023

Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, остальные погибшие вроде как и не погибали если про них в новостях не упомянули? Жаль конечно парня, жил себе и жил. Но судя по новостям здесь их погибло двое-трое за год

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Гость

10:47:21 29-09-2023

Ну да, желательно знать про всех. Может это второй их мобилизованных, остальные добровольцы или контрактники?

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Гость

11:40:43 29-09-2023

Гость (10:36:34 29-09-2023) Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, о... И про две недели это крайне важная информация.

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Гость

12:28:07 29-09-2023

Гость (10:36:34 29-09-2023) Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, о... Если очень интересуешься-проедь на Новомихайловское с Черницким и посмотри.

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горожанка

10:53:18 29-09-2023

Соболезную родителям. Бедный мальчик, ГЕРОЙ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

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Гость

10:55:33 29-09-2023

Светлая память

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Гость

10:59:29 29-09-2023

Царствия небесного! Слава героям!

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Гость

14:41:46 29-09-2023

Гость (10:59:29 29-09-2023)Слава героям!... Ок

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Гость

10:59:40 29-09-2023

Земля пухом.

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Гость

11:10:22 29-09-2023

Поэтому уехавшие и хотят повременить возвращаться, вдруг после выборов ситуация изменится, если там до марта не получится и из-за этого какой-нибудь прозападный политик на выборах много наберет

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Гость

11:32:15 29-09-2023

Когда это СВО закончится??????? Гибнут самые лучшие.... А конца и края не видно. Были же наши у Киева...Так нет ...назад Шойгу сказал... Что за политика такая???? Сыны пускай их тоже Родину защищают, а не в Европе отсиживаются. В ВОВ сыны высоких генералов и летали и сражались.

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Гость

12:18:17 29-09-2023

Гость (11:32:15 29-09-2023) Когда это СВО закончится??????? Гибнут самые лучшие.... А ко... Ни у Шойги ни у Путина нет сыновей

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Гость

14:31:28 29-09-2023

Гость (12:18:17 29-09-2023) Ни у Шойги ни у Путина нет сыновей ... Так ничего, вон дочь Сергея Кирова воевала в ВОВ командиром танковой роты. Пусть пример покажут наши высокие руководители, как это делали советские начальники. Они то своих детей по заграницам не прятали, все их дети воевали, никто в тылу не отсиживался.

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Гость

11:33:04 29-09-2023

Светлая память....

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Гость

11:52:43 29-09-2023

Вчера случайно в ютубе наткнулся на ролик как ходят с камерой по кладбищу и показывают могилы украинских солдат, просто под музыку. Идет показывает плиту на которой лицо и годы жизни и так по порядку на минут 10. Большинство молодых, а эти герои?!

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Гость

12:21:07 29-09-2023

а где дети соловьёва, медведева и других турбопатриотов?

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Гость

12:29:42 29-09-2023

Гость (12:21:07 29-09-2023) а где дети соловьёва, медведева и других турбопатриотов?... Бизнес в Америке налаживают

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Гость

12:27:44 29-09-2023

Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от явки в военкомат. Мог бы жить.

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Гость

12:47:28 29-09-2023

Гость (12:27:44 29-09-2023) Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от ... Никого не посадили за отказ от явки в военкомат --- от явки вроде бы не посадили, а за отказ после явки посадили, вчера или позавчера новость здесь же была, 5 лет

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Гость

13:40:14 29-09-2023

Гость (12:47:28 29-09-2023) Никого не посадили за отказ от явки в военкомат --- от явки ... И? Ничто не мешает не идти изначально

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Гость

14:46:42 29-09-2023

Гость (12:27:44 29-09-2023) Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от ... Лошара

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Гость

14:35:30 29-09-2023

Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от явки в военкомат. Мог бы жить.================Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой...

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Гость

14:55:39 29-09-2023

Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой... а ты чего такой кровожадный то? прям радость так и сочится вместе с ядовитой слюной из твоего рта. Погиб молодой пацан. В чем радость для тебя, старик? ты тоже можешь идти, сейчас всех берут

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Гость

15:41:07 29-09-2023

Это удивительно.... А что ещё ожидали от пребывания там? Улучшения здоровья?

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Гость

15:58:05 29-09-2023

Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой... а ты чего такой кровожадный то? прям радость так и сочится вместе с ядовитой слюной из твоего рта. Погиб молодой пацан. В чем радость для тебя, старик? ты тоже можешь идти, сейчас всех берут=========Я женщина, которая переживает, что гибнут самые лучшие.... Разборки оставь себе.

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