На СВО погиб 26-летний житель Алтайского края, мобилизованный почти год назад

Михаил Шаравин погиб за две недели до дня рождения

29 сентября 2023, 10:25, ИА Амител

Михаил Шаравин / Фото: vk.com/onischenko_na

11 сентября в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Михаил Шаравин, сообщил глава Завьяловского района Николай Онищенко на своей странице во "ВКонтакте".

"24 октября 2022 года Михаил был мобилизован в зону специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким героя! Прощание состоится 29 сентября в селе Чистоозерка", – написал глава района.

Как уточняется на официальной странице администрации района, Михаил родился 25 сентября 1996 года. В 2011 году окончил школу, поступил в Барнаульский строительный колледж по специальности "каменщик".

Погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области в селе Работино. Принимал участие в боевых действиях в составе 237 полка воздушно-десантных войск.

30 мая 2023 года был награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач. 9 июня был награжден медалью Минобороны РФ "За воинскую доблесть" II степени.