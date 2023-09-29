На СВО погиб 26-летний житель Алтайского края, мобилизованный почти год назад
Михаил Шаравин погиб за две недели до дня рождения
29 сентября 2023, 10:25, ИА Амител
11 сентября в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Михаил Шаравин, сообщил глава Завьяловского района Николай Онищенко на своей странице во "ВКонтакте".
"24 октября 2022 года Михаил был мобилизован в зону специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким героя! Прощание состоится 29 сентября в селе Чистоозерка", – написал глава района.
Как уточняется на официальной странице администрации района, Михаил родился 25 сентября 1996 года. В 2011 году окончил школу, поступил в Барнаульский строительный колледж по специальности "каменщик".
Погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области в селе Работино. Принимал участие в боевых действиях в составе 237 полка воздушно-десантных войск.
30 мая 2023 года был награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач. 9 июня был награжден медалью Минобороны РФ "За воинскую доблесть" II степени.
10:36:34 29-09-2023
Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, остальные погибшие вроде как и не погибали если про них в новостях не упомянули? Жаль конечно парня, жил себе и жил. Но судя по новостям здесь их погибло двое-трое за год
10:47:21 29-09-2023
Ну да, желательно знать про всех. Может это второй их мобилизованных, остальные добровольцы или контрактники?
11:40:43 29-09-2023
Гость (10:36:34 29-09-2023) Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, о... И про две недели это крайне важная информация.
12:28:07 29-09-2023
Гость (10:36:34 29-09-2023) Первый или второй из погибших? В чём смысл таких новостей, о... Если очень интересуешься-проедь на Новомихайловское с Черницким и посмотри.
10:53:18 29-09-2023
Соболезную родителям. Бедный мальчик, ГЕРОЙ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
10:55:33 29-09-2023
Светлая память
10:59:29 29-09-2023
Царствия небесного! Слава героям!
14:41:46 29-09-2023
Гость (10:59:29 29-09-2023)Слава героям!... Ок
10:59:40 29-09-2023
Земля пухом.
11:10:22 29-09-2023
Поэтому уехавшие и хотят повременить возвращаться, вдруг после выборов ситуация изменится, если там до марта не получится и из-за этого какой-нибудь прозападный политик на выборах много наберет
11:32:15 29-09-2023
Когда это СВО закончится??????? Гибнут самые лучшие.... А конца и края не видно. Были же наши у Киева...Так нет ...назад Шойгу сказал... Что за политика такая???? Сыны пускай их тоже Родину защищают, а не в Европе отсиживаются. В ВОВ сыны высоких генералов и летали и сражались.
12:18:17 29-09-2023
Гость (11:32:15 29-09-2023) Когда это СВО закончится??????? Гибнут самые лучшие.... А ко... Ни у Шойги ни у Путина нет сыновей
14:31:28 29-09-2023
Гость (12:18:17 29-09-2023) Ни у Шойги ни у Путина нет сыновей ... Так ничего, вон дочь Сергея Кирова воевала в ВОВ командиром танковой роты. Пусть пример покажут наши высокие руководители, как это делали советские начальники. Они то своих детей по заграницам не прятали, все их дети воевали, никто в тылу не отсиживался.
11:33:04 29-09-2023
Светлая память....
11:52:43 29-09-2023
Вчера случайно в ютубе наткнулся на ролик как ходят с камерой по кладбищу и показывают могилы украинских солдат, просто под музыку. Идет показывает плиту на которой лицо и годы жизни и так по порядку на минут 10. Большинство молодых, а эти герои?!
12:21:07 29-09-2023
а где дети соловьёва, медведева и других турбопатриотов?
12:29:42 29-09-2023
Гость (12:21:07 29-09-2023) а где дети соловьёва, медведева и других турбопатриотов?... Бизнес в Америке налаживают
12:27:44 29-09-2023
Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от явки в военкомат. Мог бы жить.
12:47:28 29-09-2023
Гость (12:27:44 29-09-2023) Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от ... Никого не посадили за отказ от явки в военкомат --- от явки вроде бы не посадили, а за отказ после явки посадили, вчера или позавчера новость здесь же была, 5 лет
13:40:14 29-09-2023
Гость (12:47:28 29-09-2023) Никого не посадили за отказ от явки в военкомат --- от явки ... И? Ничто не мешает не идти изначально
14:46:42 29-09-2023
Гость (12:27:44 29-09-2023) Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от ... Лошара
14:35:30 29-09-2023
Мог и не идти, и так многие. Никого не посадили за отказ от явки в военкомат. Мог бы жить.================Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой...
14:55:39 29-09-2023
Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой... а ты чего такой кровожадный то? прям радость так и сочится вместе с ядовитой слюной из твоего рта. Погиб молодой пацан. В чем радость для тебя, старик? ты тоже можешь идти, сейчас всех берут
15:41:07 29-09-2023
Это удивительно.... А что ещё ожидали от пребывания там? Улучшения здоровья?
15:58:05 29-09-2023
Ты отсиживатель или отмазыватель? Рот закрой... а ты чего такой кровожадный то? прям радость так и сочится вместе с ядовитой слюной из твоего рта. Погиб молодой пацан. В чем радость для тебя, старик? ты тоже можешь идти, сейчас всех берут=========Я женщина, которая переживает, что гибнут самые лучшие.... Разборки оставь себе.