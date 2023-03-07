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На СВО погиб сын экс-начальника управления спорта Алтайского края

22-летний Артём Лебедев погиб 2 марта под Кременной в ЛНР

07 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: vk.com/id692959611
Фото: vk.com/id692959611

В зоне специальной военной операции погиб сын бывшего начальника управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елены Лебедевой. Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

"Прощай сынок. Прости..." – написала Елена.

22-летний Артём Лебедев погиб 2 марта под Кременной в ЛНР. Он был добровольцем в 4-й бригаде НМ ЛНР. Его подразделение занималось антидроновой защитой военнослужащих на передовой.

Комментарии 16

  • Добровольцем? Родители воспитали достойного человека.!!! Какое горе родителям.... Сердце кровью обливается за наших еще юных мальчишек (которые не стали еще отцами), мужчин (которых ждут дети дома и жены, родители не спят...)
    07 марта, Гость   Ответить
  • Соболезнования родным
    07 марта, Гость   Ответить
  • Соболезную.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Соболезную родным и близким.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Соболезную
    07 марта, Гость   Ответить
  • Земля пухом! Достойный защитник!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Царствие небесное тебе сынок РОССИИ!Родителям искреннее соболезнование.!Спасибо за сына-ГЕРОЯ!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Горе! Соболезную Елене. Нет слов...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Очень жаль молодых пацанов. Погибают самые достойные. Огромные соболезнования родителям!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Если доброволец, значит не мобилизованый ?
    07 марта, Гость   Ответить
  • С той стороны тоже хотят жить. Вернее выжить. Столкнули лбами. Там план может быть только один: давить до самой польши. Для этого нужно другой подход к войне реализовать. В общем дальше критика...
    07 марта, Гость   Ответить
  • СЫНОК !ТЫ ГЕРОЙ ! ПАМЯТЬ О ТЕБЕ пусть ХРАНИТСЯ В ВЕКАХ ! ! !
    08 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что значит им выжить? Какую опасность смертельную им несёт российские войска?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Вечная Память и Слава Героям России !
    08 марта, Гость   Ответить
  • Прости нас СОЛДАТ. Ты настоящий Мужчина!
    08 марта, Гость   Ответить
  • Не могу без слез читать такие новости. Чужих детей не бывает... Родители, низкий Вам поклон за такого замечательного сына
    09 марта, Гость   Ответить
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