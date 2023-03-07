На СВО погиб сын экс-начальника управления спорта Алтайского края

22-летний Артём Лебедев погиб 2 марта под Кременной в ЛНР

07 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: vk.com/id692959611

В зоне специальной военной операции погиб сын бывшего начальника управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елены Лебедевой. Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

"Прощай сынок. Прости..." – написала Елена.

22-летний Артём Лебедев погиб 2 марта под Кременной в ЛНР. Он был добровольцем в 4-й бригаде НМ ЛНР. Его подразделение занималось антидроновой защитой военнослужащих на передовой.