В Барнауле простились с молодым учителем, погибшим в зоне СВО

Проститься с Дмитрием Базановым пришли многие, даже мэр краевой столицы Вячеслав Франк

28 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: школа № 37

В Барнауле простились с погибшим на территории ДНР учителем Дмитрием Базановым. Как сообщают "Вести Алтай", в траурной церемонии принял участие глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Дмитрий Базанов родился в Рубцовске, в 2013 году окончил военное училище в Пензе, а в 2019 году – барнаульский педагогический вуз. В октябре, в ходе частичной мобилизации, он получил повестку. После переподготовки отправился в зону спецоперации.

Учитель погиб в зоне проведения специальной военной операции, на территории Донецкой Народной Республики. Проститься с ним 27 января пришли не только родные, но и коллеги, ученики, представители Министерства образования, городского профильного комитета, а также мэр. Занятия во вторую смену в школе №37 отменили.

Напомним, что в октябре 2022 года 28-летнего Дмитрия мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб. Известно об этом стало лишь на днях.